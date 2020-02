Dit is de Porsche 992 SportDesign in het vlees

Grootste opvallende wijziging op deze Porsche 911: zijn grote achtervleugel.

Vorig jaar december dook het SportDesign-pakket op in de configurator van de 992. Op basis van digitale plaatjes kreeg je een idee hoe de 911 (992) er met deze optie uit komt te zien. Het mooiste is natuurlijk een voorbeeld uit de praktijk. Porsche snapt wat we bedoelen.

De Duitse autofabrikant heeft daarom enkele pica’s gedeeld van een 992 met zo’n SportDesign-pakket. Het is momenteel het dichtste wat in de buurt komt van een GT3. Laatstgenoemde moet nog gepresenteerd worden. We kregen al stiekem een glimp te zien van de GT3 in de toffe SuperBowl reclame van Porsche dit jaar.

Het SportDesign-pakket is exclusief te bestellen op de coupé 992. Naast de flinke achterspoiler krijg je met deze optie een spoiler lip aan de voorkant. Ook een ietwat aangepaste achterbumper met nieuwe lucht in- en uitlaten is onderdeel van het pretpakket. Net als sideskirts. Optisch lijkt de 992 daardoor verlaagd te zijn, terwijl dit niet het geval is.

Porsche zegt trots het pakket te hebben ontwikkeld in het ontwikkelingscentrum in Weissach. Het heeft volgens het merk maanden geduurd om met deze aerodynamische poeha op de proppen te komen.

Onderdeel van het testprogramma is een 992 SportDesign in de windtunnel zetten. Daarnaast heeft het merk 90.000 testkilometers gereden in de echte wereld in bloedhete en ijskoude omstandigheden. Daarbovenop komen nog eens 55.000 testkilometers op het circuit van Nardo. Het resultaat is een aero-pakket dat je out-of-the-box op de 992 krijgt. De optie kost zo’n 6.000 euro.