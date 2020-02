Eerste afgebrande Porsche Taycan is een feit

Welkom bij de club van elektrische auto’s. Na diverse gevallen van Tesla in het verleden, is het nu de beurt aan de Porsche Taycan.

Elke dag vliegen er auto’s, om wat voor reden dan ook, in de fik. Of het nu om auto’s met een verbrandingsmotor gaat of om elektrische auto’s. Alleen de bijzondere gevallen verschijnen in het nieuws. Meer dan eens doken er verhalen op van Tesla’s die spontaan in de hens gingen. Met de nieuwe Porsche Taycan is ook het eerste geval hier waarbij een spontane brand een rol speelt. Wacht de Duitse autofabrikant een vergelijkbaar lot?

De Taycan in kwestie stond geparkeerd in een garage van een woning in de Amerikaanse staat Florida. Details over het geval zijn schaars, maar duidelijk is dat de elektrische Porsche afgelopen zondag in de fik is gevlogen door een nog onbekende oorzaak.

Van de elektrische auto is niets meer over. Ook de garage waar de Taycan geparkeerd stond is zwaar beschadigd geraakt. Volgens de lokale inwoners zou de Porsche zijn geëxplodeerd. Daarna ontstond er een vlammenzee.

Het goede nieuws is dat niemand gewond is geraakt bij het ongeluk. Een woordvoerder van Porsche zegt tegenover Electrek dat dit het eerste geval is met een fikkende Taycan. Verder liet het automerk weten dat het nog te vroeg is om te speculeren. Porsche is een onderzoek gestart naar het voorval.

Foto bovenaan: @badeperformance via Autojunk