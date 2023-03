Rechter is helemaal klaar met verkeersboetes die worden aangevochten

Verkeersboetes die aangevochten worden kost volgens de Haagse rechtbank klauwen met belastinggeld.

Post van het CJIB, daar wordt niemand daar blij van. Toch zit er maar één ding op: betalen. Of eigenlijk twee dingen. Je kunt namelijk ook bezwaar indienen. Dat is zelfs vrij makkelijk. Er zijn genoeg bedrijfjes die dit maar wat graag voor je regelen. Gratis en voor niets.

Zoals een eeuwenoud gezegde luidt: voor niets gaat de zon op. Dergelijke adviesbureaus doen dit natuurlijk niet uit liefdadigheid. Als ze een boete succesvol aanvechten kunnen ze de kosten verhalen bij de verliezende partij. Dat is dus de overheid.

De proceskosten staan niet altijd in verhouding tot de moeite die er voor gedaan is, zo blijkt. Een adviesbureau vocht bijvoorbeeld onlangs een verkeersboete van €168 aan, waarbij een verkeerde overtredingscode was genoteerd. Dit is voor hen waarschijnlijk een routineklusje, maar ze kunnen wel de wettelijke proceskosten van €1.284,75 opstrijken.

De rechtbank in Den Haag is er helemaal klaar mee en besloot dit te weigeren om “principiële redenen”. Volgens de rechter is het niet te verantwoorden dat er bijna €1.300 aan belastinggeld naar een dergelijke bureautje gaat, terwijl die er heel weinig werk aan zouden hebben.

Dit verhaal sluit naadloos aan op de discussie die er al was over WOZ-bezwaarmakers. Deze bureaus werken op precies dezelfde manier, maar dan maken ze bezwaar tegen de WOZ-waarde. De overheid heeft begin deze maand besloten de regels op dit gebied te verscherpen.

De kantonrechter in Den Haag wil nu dat de overheid hetzelfde doet bij het aanvechten van verkeersboetes. Daarin staat hij niet alleen: een SP-kamerlid stelde hier eerder deze maand ook al een kamervraag over. Het zou dus zomaar kunnen dat het aanvechten van verkeersboetes binnenkort minder aantrekkelijk wordt.