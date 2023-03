‘Verbod voor lawaaierige motorfiets op populaire rijroutes’

Een verbod voor een lawaaierige motorfiets op populaire rijroutes?

Of je nu een auto- of motorliefhebber (of allebei) bent: als het weekend is aangebroken en het zonnetje schijnt dan is een stukje rijden één van de leukste dingen om te doen. Je hebt vast je favoriete route in de buurt, of je gaat er echt op uit om een andere mooie rijroute te ontdekken. Helaas zijn er organisaties die hier anders tegenaan kijken. Met name als er modificaties om de hoek komen kijken.

Moet er geen verbod komen voor lawaaierige motorfietsen op (populaire) N-wegen en dijkjes? Als het aan Tony Hardenberg van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorfietsen (Nefom) ligt wel. Hij pleit in het AD voor een landelijke aanpak om motorrijders die volgens hem geluidsoverlast veroorzaken tegen te gaan. Er zijn natuurlijk regels voor het geluid van motorfietsen.

Verbod lawaaierige motorfiets gedurende motorseizoen

Hardenberg spreekt over een rijverbod voor luide motoren in het motorseizoen op diverse wegen. De motorfiets zelf verbieden heeft geen zin. Een aangepaste uitlaat is niet illegaal en sommige motorfietsen maken van zichzelf al af-fabriek een harder geluid. Dat is bij auto’s niet anders. Een Ferrari maakt ook veel meer geluid dan een Suzuki Swift, tenzij die Swift een andere uitlaat monteert. Ook dan kunnen de decibellen op gelijk niveau komen. Of een viercilinder met blerpijp net zo mooi klinkt als een Ferrari V8 of V12 is natuurlijk weer een andere discussie (het antwoord is nee).

De Nefom spreekt over oorverdovende geluid van motorfietsen. Tweewielers met geluiden van wel 103 decibel. De organisatie pleit voor een maximaal geluid van 70 decibel.

De organisatie is afkomstig uit de Krimpenerwaard. Hier zijn genoeg routes te vinden die populair zijn onder motorrijders. Door de polder vanuit regio Rotterdam richting Schoonhoven bijvoorbeeld, of over de Lekdijk. Als het aan de Nefom komt er op dit soort rijroutes een verbod voor luide motoren gedurende het motorseizoen. Bewoners in deze gebieden zouden naar binnen vluchten vanuit hun eigen tuin of balkon door de herrie, aldus Hardenberg.

De vraag is of minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat iets voelt voor een dergelijke aanpak. Zoals gezegd zijn er genoeg zware motorfietsen die af-fabriek al een flinke dosis geluid produceren. Dat is op Europees niveau afgesproken. Het clubje boze mensen uit de Krimpenerwaard zal daar vermoedelijk weinig verandering in brengen.

In de tussentijd probeert men motorrijders bewust te maken van het geluid door borden te plaatsen langs de weg, met de vraag of het wat zachter kan. En ja, in de bebouwde kom of op een dijk met veel woningen is het inderdaad wel zo netjes je even te beheersen.