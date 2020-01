Premium Wars: wie is de koning van de Duitse drie?

Drie, twee, een...





Het moment waar iedereen op gewacht heeft is eindelijk daar: we weten wie van de Duitse duurmerken vorig jaar het meeste auto’s weggezet heeft. Het was qua afzet wederom een episch jaar voor onze oosterburen, want zowel Mercedes als BMW hebben nieuwe persoonlijke records neergezet. Audi verkocht ook iets meer auto’s dan vorig jaar, maar minder boksbeugels dan in 2017. Waar het merk uit Ingolstadt in 2012 nog op weg leek naar de nummer één positie in premiumland, hebben steeds meer mensen kennelijk door dat RWD toch superieur is. Audi haakt daardoor inmiddels enigszins af in de driestrijd.

Maar wie was er nou de grote kaas tussen Mercedes en BMW vorig jaar? Afgelopen week meldden we je nog dat BMW de strijd gewonnen heeft in ‘Murica, maarrrrr…Het is net als in de afgelopen jaren toch weer Mercedes dat wereldwijd het meeste auto’s heeft verkocht. De Münchenaren verkochten 2,17 miljoen Bimmers, de Stuttgarters wisten 2,34 Mercs te slijten. Audi is goed voor 1,85 miljoen verkopen.

Kijken we naar de afzet van het hele concern (qua personenwagens) dan heeft BMW overigens nog wel een kleine voorsprong op Daimler. Met de MINI’s en Rolls-Royces erbij is BMW goed voor ruim 2,5 miljoen auto’s, terwijl Mercedes alleen hulp krijgt van Smart, dat 116,781 autootjes verkocht in 2019. Het totaal voor Daimler blijft daardoor net onder de magische grens van 2,5 miljoen steken.

Waar BMW dus wist te winnen in belangrijke markten als Amerika, China en Nederland, is Mercedes koning in onder andere het eigen Duitsland, Groot-Brittanië, Zuid-Korea, Japan en België. Op naar het tiende achtereenvolgende recordjaar en daar voorbij!!1!