Bizarre salarisverhoging voor Max Verstappen

Red Bull Racing heeft diep in de buidel moeten tasten om het contract van de Nederlander te verlengen.





Gisteren werd bekend dat we nog tot en met tenminste 2023 Max Verstappen gaan zien met een Red Bull-petje en een blikje in de hand. De energiedrankjesfabrikant en de F1-coureur hebben een nieuw contract getekend.

Aan de buitenkant krijgen wij als stervelingen hier weinig van mee. We zien het nieuws en twee gelikte statements van Christian Horner en Max Verstappen. Natuurlijk is er op de achtergrond kritisch gekeken naar het contract en zal er vanuit kamp Verstappen sterk onderhandelt zijn over de voorwaarden van het nieuwe contract.

Zo weet Motorsport te melden dat Verstappen een dikke salarisverhoging gaat krijgen met dit nieuwe contract. En dan hebben we het niet over enkele duizenden euro’s meer op de bankrekening, maar gaat het hier over miljoenen. Het Red Bull Racing-salaris van Verstappen gaat volgens de bron van 15 miljoen naar 40 miljoen euro per seizoen.

Een bizarre verhoging. In gesprek met Auto Bild geeft Red Bull Racing-topman Helmut Marko inderdaad toe dat het nieuwe contract niet zomaar iets was. Red Bull wilde met een goed aanbod komen om zeker te zijn dat de Nederlander zou tekenen. Niet alleen levert Verstappen veel exposure op voor Red Bull, maar het zou ook nog eens gevaarlijk kunnen zijn als Max de oversteek naar een ander topteam zou maken. Als het Britse raceteam kans wil maken op het wereldkampioenschap dan is Verstappen momenteel het beste ingrediënt en dat weten ze donders goed in Milton Keynes.