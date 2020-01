Familie maakt 100.000 procent winst op oude Ford

Vergeet cryptocurrency of Tesla shorten.





Het heeft even geduurd, maar hij verkocht hoor. We hebben het natuurlijk over de groene Ford Mustang waarmee Steve McQueen tegen een Dodge Charger streed in de cult classic ‘Bullit’. Het was al de verwachting dat de Mustang, net als alle exen van Steve, alle records ging breken qua opbrengst en dat gebeurde dan ook. Als een kogel schoot de prijs omhoog, om te eindigen op 3,7 miljoen Dollar inclusief veilingskosten. Meer geld werd er nooit neergeteld voor een ‘Stang. Ter vergelijking: een willekeurige andere Mustang van hetzelfde jaar met dezelfde motor, vertegenwoordigt tegenwoordig in goede conditie een waarde van zo’n 70.000 Dollar.

Voor de familie Kiernan betekent het een goede Return on Investment. Wijlen Robert Kiernan kocht de auto in 1974, enkele jaren na de film dus, voor ganz entspannte 3.500 Dollar. Volgens zoon Sean Kiernan had de verkoop echter niks te maken met het slijk der aarde:

This didn’t have anything to do with money. It had to do with breaking records and we did that.

Waarvan akte. Nou alleen nog even wachten totdat Lil’ Kleine in een film gaat racen met zo’n Mustang Mach E, dan op het juiste moment toeslaan…