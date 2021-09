Max Verstappen op het matje geroepen voor inhaalactie [UPDATE: geen straf]

Max Verstappen mag op gesprek bij de stewards voor het inhalen tijdens een rode vlag. De straffen daarvoor zijn niet mals.

Rode vlaggen in de Formule 1 zijn belangrijk. Als een race abrupt wordt stilgelegd, is er iets aan de hand waardoor het niet meer verantwoord is om op volle snelheid te racen. De coureurs moeten dan met lage snelheid de eerst volgende mogelijkheid voor de pits pakken en er geldt een inhaalverbod.

Max Verstappen naar stewards

Max Verstappen moet zich nu verantwoorden bij de stewards. Eén van de sessies gisteren op Zandvoort werd namelijk ook rood gevlagd. Wanneer Lance Stroll in de Aston Martin al zijn tempo matigt, vliegt Max er nog even links langs. Dat was dus al nadat de rode vlag werd gezwaaid.

Dan zou je nog kunnen zeggen dat Max pas na de inhaalactie het rood zag, maar volgens commentatoren in andere media was er vóór de inhaalactie ook al een rood knipperlicht wat Max had kunnen zien. Daar is nog discussie over, maar een legpuzzel van filmpjes op Twitter lijkt Max schuldig te verklaren. Volgens een aantal Twitteraars lijkt het een evident gevalletje ‘overtreding’ waarvoor Max Verstappen zich nu moet melden bij de stewards, die de rest van het oordeel doen.

Straf?

Zoals gezegd zijn rode vlaggen geen geintjes voor de FIA en een straf lijkt ook meer zekerheid dan mogelijkheid. Hoe hoog die straf wordt? Meestal tussen de 5 en 10 gridplaatsen. Daar wordt snel een uitspraak over gedaan, momenteel hebben we alleen de beelden. Die geven wellicht een indicatie van wat de stewards gaan vinden.

UPDATE: er wordt géén penalty aan Verstappen uitgedeeld. Dat maakte de FIA zojuist bekend. Volgens de stewards waren de lampen voor de rode vlag nog niet aan toen de inhaalactie al ingezet was. ‘De snelheid zorgde ervoor dat het uitrollen de inhaalactie veroorzaakte’. Iets met het oog van de naald.