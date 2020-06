Max Verstappen ontploft van woede, gebruikt de F-bom

Max Verstappen boos. Max Verstappen woede. Biem!

Her en der is het echte racen weer begonnen, maar desalniettmin stond er dit weekend de virtuele 24 uur van Le Mans op het programma. Waarschijnlijk is het het gaafste virtuele race evenement tot nu toe. Ten eerste omdat er een indrukwekkende mix van ‘echte’ coureurs en top simracers aan meedoet. Ten tweede omdat er met rFactor geracet wordt met de schade aan. Lekker tegen elkaar aan beuken zonder consequenties zit er dus niet in.

Voor ons Nederlanders was er nog een extra reden om te kijken. Giedo van der Garde deed namelijk ook mee. En Max Verstappen ook. De concurrentie bestond onder andere uit Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Charles Leclerc, Felipe Massa, Antonio Giovinazzi, Simon Pagenaud undsoweiter. Onze held, die de virtuele F1 Grand Prices aan zich voorbij liet gaan, deed mee voor team Redline met een stacked team. Onder andere zijn mattie Lando Norris zat in dezelfde auto. Een recept voor succes, zou je zeggen.

Maar helaas, het ging helemaal mis. Hoewel de nummer 20 van Verstappen en Norris na vijf uur aan de leiding ging, kreeg de équipe te maken met technische malheur. Met Verstappen achter het stuur kwam er een ‘bug’ (geen Kever) voorbij schoot Max door het grind. Even later ging het helemaal mis: wederom door een foutje in het spel crashte Verstappen hard de baan af. De resulterende pitstop kostte vier minuten en wierp Max’ team ver terug. De Nederlander was hier niet bepaald van gediend en exclameerde:

What a fucking joke (…) Rfactor can fuck off! Max Verstappen

De beelden zijn te zien op Youtube met dank aan Lando Norris:

De race werd sowieso geplaagd door technische malheur. Na een uurtje of zes moest de race even stilgelegd worden om de zaak te resetten. Indy 500 winnaar Pagenaud was kennelijk al voorbereid op potentiële problemen. Hij kreeg tijdens een stint een issue met zijn setup en wisselde die voor een andere. Recsept.

Je zou kunnen zeggen dat de technische problemen de ervaring aan een kant realistischer maken, maar de random foutjes zijn natuurlijk extreem irritant voor deelnemers. Het is hierdoor makkelijk om simracen keihard af te schrijven, maar Verstappens frenemy Charles Leclerc is toch positief over het evenement:

In het echt heb je veel meer gevoel met de auto. Je rijdt als het ware met je kont en dat gevoel is hier niet. Dat maakt het een stuk moeilijker. Sommige van deze coureurs zijn daar meesters in. Hoewel het dus erg verschillend is, komt dit gedurende deze periode wel het dichtst in de buurt van het echte werk Charles Leclerc

Waarvan akte. Voor de volledigheid: de race is zojuist geëindigd met de Rebellion Williams Esport met startnummer 01 als winnaar. Achter het stuur zaten onder andere F2 coureur Louis Deletraz (inmiddels bekend van de virtuele F1 races) en voormalig Ferrari talentje Rafaelle Marciello. De auto van Max’ is geclassificeerd als 25ste.