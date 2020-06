Grijp je kans: unieke Audi A1 quattro onder de hamer

Veel exclusiever spul van Audi dan de A1 quattro is er niet, dus sla vooral je slag op een aankomende veiling!

Als je de naam ‘Audi A1 quattro’ hoort, denk je waarschijnlijk aan de topmotorisering van de A1 met Audi’s welbekende vierwielaandrijving. Technisch gezien heb je dan een punt. Maar daarmee doe je de Audi A1 quattro zoals hij echt is teniet.

De ultieme A1

De kleinste Audi, de A1, blijkt best te scoren. Maar naast een bekende rits motoren is er voor de petrolhead niks bijzonders aan. Geen S1 (die kwam pas na de facelift in 2014) en al helemaal geen RS1 (die kwam nooit) te bekennen. Dat verandert min of meer in 2011, wanneer de wereld de Audi A1 quattro te zien krijgt. Qua specificaties, zoals gezegd, is het inderdaad ‘gewoon’ een dikke A1, je krijgt de welbekende 2.0 TFSI met 256 pk en quattro. Verkijk je er echter niet op: daarmee kan de A1 naar de 100 km/u sprinten in 5,7 seconden en houdt het pas op bij 245 km/u. Een aangepast differentieel en sportievere veren maken bochten ook een feestje en schakelen gaat, zoals we dat zo lekker vinden, met een handgeschakelde zesbak. Visueel onderscheidt de auto zich door een RS-achtige bodykit, bijzondere witte velgen (en altijd een witte lakkleur), een grote spoiler en rode accenten in de koplampen. Leuk voor als je er eentje wil spotten, maar die kans is klein: er zijn maar 333 exemplaren gebouwd.

Boot gemist

Simpele statistieken leren ons dat de kans dat je een A1 quattro bezit extreem klein is. En als je een verzamelaar bent en je hebt er wél een, is de kans nog groter dat je hem stevig vasthoudt en nooit meer kwijt wil raken. We geven je geen ongelijk in dat geval, net als dat we je geen ongelijk geven als je er graag eentje wil hebben. Je hebt een kans: over een paar dagen opent een veiling voor een Audi A1 quattro.

Lokaal

En je hoeft er niet eens voor de halve wereld af te reizen, integendeel. De auto is terecht gekomen bij het Belgische veilinghuis Vavato in Sint-Niklaas. De A1 quattro in kwestie is eentje uit 2012, met 56.000 km op de teller. Het exemplaar in kwestie is origineel in België geleverd.

Verkijk je niet

Het goede nieuws is dat de veiling start over drie dagen en het startbod 10.000 euro is. Maar reken jezelf niet te rijk: veilingen kunnen hard gaan, helemaal als het gelimiteerd spul is. Dat deze Audi A1 quattro op de veilig van eigenaar wisselt voor precies 10.000 euro lijkt ons stug. Maar misschien weet je er nog een goed dealtje uit te slaan. Proberen kan door de pagina van de Audi A1 quattro in de gaten te houden. Wie niet van compacte sport-Audi’s houdt, kan zich misschien vinden in iets anders wat Vavato op diezelfde veiling aanbiedt.