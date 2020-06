Le Grand Rendez-Vous met Charles Leclerc is af, zuigt

De sequel van de cult classic is af, starring Charles Leclerc. We gaan even vol film recensent op de creatie.

Hoe volg je een legende op? De geschiedenis heeft aangetoond dat dat vaak lastig is. Velen faalden, slechts enkelen kenden succes. De Golf bleek bijvoorbeeld een goede opvolger van de Kever. Max Verstappen bleek een goede opvolger van Jos Verstappen. Terminator 2 was zo mogelijk nog beter dan Terminator. Maar voor iedere Golf, Max, en Terminator 2, is er een ID.3 (oh snap!), Mick Schumacher (te makkelijk) en een Matrix Reloaded. Wij waren dan ook sceptisch toen naar buiten kwam dat Claude Lelouch bezig was aan een opvolger van C’était un Rendez-Vous, de cult classic uit 1976.

Om die film hing immers die zweem van mystiek, van gevaar, van rebelleren tegen de beklemmende regeltjes waar wij allen onder gebukt gaan. In het origineel scheurde een snelheidsduivel door een uit de nacht wakend Parijs. Hier en daar slaat de schrik je om het hart. Wat als er een kind oversteekt? Maar het gaat allemaal goed en aan het einde zien we de reden voor de halsbrekende toeren: vrouwelijk schoon in een bevallige gele jurk.

De mythe van de film werd groter door de vragen die de kwaliteitsproductie omringden. Wie zat er achter het stuur? Was dat stiekem een bekende F1 coureur? Werd er gereden met de Ferrari 275 GTB die je hoort, of was het de 450 SEL van Lelouch? Overleefden alle duiven het filmproces? Wie weet…

Het ietwat oprekken van de wetten en regels in de naam van kunst, dat kan nu niet meer. Dus toen we zagen dat Charles Leclerc met een zwikje SF90’s een paar rondjes deed in de afgezette straten van Monaco, was het verwachtingspatroon laaggespannen. Wordt vast een leuk reclamefilmpje en niet veel meer dan dat, dachten we.

Wel, spoiler alert, we hadden zoals altijd weer eens gelijk. Het eindresultaat staat nu namelijk online en als je de eerste beelden ziet met mondkapjes, weet je eigenlijk al genoeg. Alsnog is het begin van de korte film eigenlijk het meest aansprekend. We zien een aantal blonde Franstalige vrouwen in de weer met bosjes bloemen, waarna een roulettewiel opeens verandert in een Ferrariwiel. Wowsa.

Daarna valt echter alles uit elkaar. We zien de SF90 een rondje door Monaco maken, maar die SF90 klinkt natuurlijk voor geen meter. Je hoort meer windgeruis dan motorgeluid. Beter hadden ze wederom het geluid van de 275 eronder kunnen dubben. Vervolgens stopt de Ferrari even om ‘de Prins van Monaco’ op te pikken. Deze wordt gespeeld door een kalende man van middelbare leeftijd die eruit ziet als een voormalig bobsleeër. De casting had hier wat meer creativiteit kunnen tonen, bijvoorbeeld door iemand als Idris Elba deze rol te laten spelen.

De Prins en Charles gaan vervolgens op pad naar de Rendez-Vous met het bloemenmeisje. Maar dit is niet zozeer een Rendez-Vous doorspekt met de belofte van prille liefde, als wel een onhandige photo-op voor Insta. De blondine stapt vervolgens in bij Charles, alvorens de twee hun mondkapjes afdoen en elkaar diep in de ogen staren elkaar hun visie op het Coronavirus geven.

Conclusie: 2 van 5 sterren. Goed om even gezien te hebben zodat je weet wat je afkraakt als je erover praat met andere petrolheads. En in tegenstelling tot deze review ook lekker kort. Check hieronder het filmpje.