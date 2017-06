Dit is de McLaren 570S Spider

Jas de wind door je haren met 570 trappelende paardjes onder de kap.

Na de Coupé en de GT is dit de derde modelvariant van de McLaren 570S. De Sports Series is dan de minst krachtige serie van de familie, maar dit zijn nog steeds zeer serieuze sportwagens met voldoende vermogen om het vrijwel alles op de weg lastig te maken. Voor wie het effe kwijt is: naast de Coupé is er ook nog de GT met z’n bijzondere bagageklep.

De Spider is slechts 46 kg zwaarder dan de Coupé en de stijfheid blijft gelijk. Tot een snelheid van 40 km/u kan de kap rijdend worden geopend en gesloten, wat 15 tellen duurt. Verder werd de achterspoiler 12 mm hoger om de iets gewijzigde body te compenseren.

Onder de kap ligt de vertrouwde 3.8 V8 met 570 pk en 600 Nm. Daarmee accelereert de Spider in 3,2 tellen naar 100 km/u en pas bij 328 km/u is de koek op. Met het dak open is dat trouwens 315 km/u.