Marko: “Max en Daniel zijn niet te koop”

Ook dreigt de adviseur van de F1-activiteiten van Red Bull met een vertrek uit de sport.

Same old Kacke, different Tag. Helmut Marko zet de organisatie achter de Formule 1 maar weer eens onder druk door te dreigen met vertrek uit de koningsklasse. Het motorenreglement moet simpeler waardoor het voor meer teams mogelijk wordt om mee te strijden om de knikkers. Zolang dat niet gebeurt zou het weleens kunnen dat Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso uit de sport vertrekken.

Dat dreigement hebben we intussen al zo vaak gehoord dat het moeilijk is om de beste man nog serieus te nemen. Feitelijk is het hele probleem de gebrekkige aandrijflijn van Renault. Toen Red Bull nog alles won met Sebastian Vettel achter het stuur hoorden we de Oostenrijks/Britse renstal immers ook nergens over klagen.

Het liefst ziet Marko trouwens dat de F1 terugkeert naar atmosferische V10’s of V12’s en dat de teams per jaar zo’n 8 miljoen euro kwijt zijn aan motoren. Anno 2017 ligt dat bedrag op 20 miljoen euro per jaar.

Contracten van coureurs

Ook maakt Marko even heel duidelijk dat andere teams niet moeten denken dat ze Ricciardo, Verstappen of Sainz binnenkort kunnen overnemen. Alle drie de coureurs hebben waterdichte contracten die alleen door het team kunnen worden ontbonden.

Ricciardo ligt vast tot en met 2018 en Max door enkele contractuele clausules zelfs nog langer. Sainz ligt vast tot en met 2019 al zijn we benieuwd of Toro Rosso niet lieverd binnenkort afscheid neemt van de Spanjaard, die de laatste races nogal “grillig” presteert. Over Kvyat wordt dan weer met geen woord gerept. (Via Sport Bild)