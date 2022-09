Mercedes-Benz en Rivian troeven Nedcar af?

Mercedes-Benz en Rivian slaan de handen ineen om samen elektrische bestelwagens te produceren in Europa.

Bij Nedcar in Born wordt nu nog gebouwd aan de Mini Countryman, maar daar komt over niet afzienbare tijd een einde aan. Als de productie van BMW en Mini stopt moet er wel wat anders gevonden worden om de productielijnen te vullen. De hoop van de Limburgse fabriek was daarvoor gericht op Rivian.

Dat merk zocht namelijk nog een plek in Europa om zijn R1T en R1S te bouwen in Europa. Maar het lijkt erop dat Nedcar nu wordt afgetroefd door een joint venture tussen Mercedes-Benz en Rivian.

Nieuwe fabriek

De twee merken hebben namelijk een memorandum van overeenstemming getekend. Het gaat om een strategische samenwerking waar dan vervolgens een joint venture uit moet komen. Dat betekent een gezamenlijke fabriek op één van de productiesites van Mercedes-Benz in Centraal of Oost Europa.

Twee bedrijfswagens

In die fabriek moeten in ieder geval twee types bedrijfswagens van de band gaan rollen. De ene op basis van het Mercedes-Benz Vans Electric platform en de andere op basis van het Rivian Light Platform van de tweede generatie.

We hebben het hier over serieuze bestellers, dus zeg maar van het formaat Mercedes-Benz Sprinter. Niet helemaal nieuw voor Rivian die speciaal voor Amazon al een elektrische bus met afgesloten laadruimte ontwikkelde.

Nedcar

Met Mercedes-Benz heeft Rivian dus een betrouwbare en solide partner te pakken in Europa. Het merk is in Europa ook nog op zoek naar een productielocatie voor zijn R1T pick-up truck en de R1S SUV. Daarvoor was de Nederlandse autobouwer Nedcar in de race.

De vraag is nu of die nog kans maken nu Rivian ook al met Mercedes-Benz aan de slag gaat in Europa. Gelukkig mag Nedcar iets langer doorbouwen van BMW aan de Mini’s, maar het doek valt op 1 maart 2024. Dan moet Nedcar een nieuwe auto hebben om te bouwen. Duimen maar voor de Nederlandse auto-industrie.