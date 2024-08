Max Verstappen vindt ons helemaal ruk

Max Verstappen is helder over ons en vindt ons helemaal ruk.

Het is de zomerbreak en dus moeten we ons F1 nieuws halen uit statements en geruchten. Gelukkig is Max Verstappen nooit te beroerd om wat boude uitspraken te doen. Heerlijk hoe de Nederlander zich in een positie heeft gesleept waar hij zich niks meer ongelegen hoeft te laten aan Karens en andere zeiksnorren en energievampieren.

Jammer alleen is wel dat Max ons nu ruk vindt. Of nou ja ‘ons’, júllie mogen rustig ademhalen. Maar wij journalisten zijn wel ruk, aldus Max. In de Viaplay-docu Max Verstappen: Off the beaten track zegt onze held namelijk dat hij journalisten helemaal niks vindt. Hij besteedt er zo min mogelijk tijd aan. En noemt het een van de mindere kanten van het vak. Ouch.

Ik probeer er niet teveel energie in te steken. Ik weet dat het onderdeel is van de Formule 1. Elk weekend is hetzelfde, dus dat maakt het een stuk gemakkelijker. Je bent continue over dezelfde dingen aan het praten. Het is repetitief. Max Verstappen, vindt journalisten stom

Verstappen heeft ook een strategie bedacht om met ons om te gaan. Hij schakelt gewoon 99% van zijn hersens uit:

Ik denk dat ik het een stuk zwaarder zou hebben als mensen mij ineens nieuwe en andere vragen gaan stellen waar ik niet op voorbereid ben. Dan wordt het wel een stuk vermoeiender. Het grootste deel van de tijd kan ik al antwoorden voordat ik de vraag heb gehoord. In gedachten ben ik allang aan andere dingen aan het denken. Ik zet mijn hersenactiviteit gewoon op één procent, zodat de tijd een stuk sneller voorbij vliegt. Max Verstappen, heeft geen geduld voor tijd waarbij hij niet achter het stuur zit

Nou Max, je wordt bedankt. Deze kan Jack Plooij weer in zijn zak steken. Maar uiteraard snappen we je wel. Ik zou zelf even vragen naar woke, de conflicten in Israël en het dilemma tussen left Twix or right Twix. Maar ach, each his own. Weten we in ieder geval weer waar we staan. Waarvan akte.