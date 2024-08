Al gaat Max Verstappen niet zelf door de straten van Zandvoort heen, een enorm grote fan doet dat wel!

Nog maar een ruime week en de actie barst weer los op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen en zijn vriendjes strijken weer neer voor de Dutch Grand Prix op het circuit in de duinen om er lekker een potje te racen. De eerste na de zomerstop.

Dat de race eraan komt, merk je ook in de straten van Zandvoort. Langzaam maar zeker komen er uittingen van de Formule 1 aan de winkels van de Zandvoortse ondernemingen gehangen, de gele verkeersborden staan er alweer én de straten worden opgeruimd.

Niet door de gemeente, maar door Paul Waye. Een gekke Brit die niks liever doet dan andermans rotzooi opruimen, lezen we op de site van NH Nieuws.

Max Verstappen zorgt voor schone straten in Zandvoort

Paul is een zogeheten plogger. Dat houdt in dat je tijdens het hardlopen andermans op straat achtergelaten troep opruimt. Hij doet dit al jaren, maar nu in de aanloop naar de Grand-Prix pakt hij het net even iets anders aan dan normaal.

Hij heeft namelijk een week geleden een officieel racepak aangetrokken, een integraalhelm op zijn kop gezet en is aan het ploggen geslagen in de straten van Zandvoort. Tijdens de hete dagen afgelopen week deed hij dat al en ook in de regen loopt hij gewoon door. Totdat de race begint. Dan is hij er klaar mee, dan wil hij Max kijken.

Mocht je nou in Zandvoort zijn om naar Max Verstappen te kijken en je komt deze Paul tegen, stop dan even en maak een praatje met hem. Vindt hij leuk. Maar hij wordt pas echt blij als je een dansje met hem maakt, want deze plogger is gek op dansen…

En zo zorgt Max Verstappen indirect voor schone straten in Zandvoort…

En gelukkig duurt de komkommertijd nog maar twee weken. Mijn hemel…