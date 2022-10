De nieuwste Tesla is goedkoper dan de andere modellen

Goed nieuws voor Tesla fans: de nieuwste Tesla is wat goedkoper dan de andere modellen.

Tesla praat al een tijdje over het introduceren van een model onder de Model 3. Na alle prijsverhogingen, is die laatste immers ook niet meer voor iedereen bereikbaar, zelfs niet met een lekkere subsidie. Gelukkig komt Tesla nu over de brug met een bereikbaarder model. De nieuwste Tesla krijgt een naam die ons ietwat aan KIA doet denken, namelijk ‘Optimus’. De prijs is ook een beetje in lijn met wat je voor een kleine nieuwe KIA moet betalen, namelijk circa 20.000 Dollar.

Qua batterij moet je wel een beetje inleveren. Hier geen 100 kWh accu, maar in plaats daarvan 2,3 kWh. Alsnog denkt Tesla dat dit genoeg is om de dag door te komen. Een nul-naar-honderd tijd wordt vooralsnog niet opgegeven. Aan de pluszijde, kunnen echte Fansla’s nu eindelijk hand in hand voor een knisperend haardvuurtje kruipen met hun Tesla. Optimus is namelijk de androïde die Elon Musk ons al een tijdje belooft.

Tesla onthulde Optimus gisteren tijdens AI day. Eerst kwam men op de proppen met Bumble C, die als prototype heeft gefungeerd voor Optimus. Bumble C lijkt nog het meeste op een wat minder indrukwekkende versie van de T-800 uit de Terminator films.

Optimus is de wat meer geavanceerde versie. Althans, in theorie, want Optimus, kan op dit moment nog niet lopen. Het was zodoende weer een presentatie in de stijl van de voorstelling van de Cybertruck. Toen Elon dus zijn eigen ruiten ingooide, letterlijk en figuurlijk. In dit geval moesten een aantal Tesla robots werknemers Optimus het toneel op dragen, opdat de beweegbare ledenpop naar het publiek kon zwaaien. Verder kan Optimus namelijk nog niet echt wat.

Maar goed, we weten het. Nu lachen we er nog een beetje om. Voordat je het weet kom Judgement Day en zijn we met zijn allen onderworpen aan het blikken leger. Hoeveel jaar denk jij dat we nog hebben? Laat het weten, in de comments.