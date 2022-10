Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Singapore 2022

Wie peurt zijn auto op pole, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore in 2022?

Ja, de wereld is weer normaal, of in ieder geval zo normaal als die was voordat COVID-19 losbarstte. In 2020 en 2021 stond de Grand Prix van Singapore niet op de F1 kalender vanwege het virus. Maar dit jaar zijn de F1 auto’s terug in de eilandrijke stadstaat. de vorige keer dat we hier waren reed Vettel nog voor Ferrari en won hij zijn laatste race. Zo lang is dat dus alweer geleden…

De kans dat Vettel dit weekend weer wint is niet zo groot, maar Ferrari zit er op basis van de vrije trainingen goed bij. Als team rood nog ergens Red Bull en Max Verstappen wil verslaan dit jaar, moet het misschien wel hier zijn. Tenzij het achter de groene tafel gebeurt, uiteraard. De dominantie van team rode stier en onze held Max Verstappen in de afgelopen races is immers erg groot gebleken. Eerder dit jaar was Ferrari echter vooral op stratencircuits bijzonder snel. Dus wellicht is daar nog iets van overgebleven.

Als extra joker voor de kwalificatie, is er een bakje water gevallen op het Marina Bay Circuit. Ook na de derde vrije training is dat nog niet opgedroogd. In Q1 staan de coureurs dan ook in de rij voor het stoplicht op intermediates. Spann0nd…

Q1

Russell is de eerste bij het licht. Maar het is eigenlijk niet zo relevant. Dit wordt vermoedelijk een kwestie van rondjes rijden en dan richting het eind van de sessie snel genoeg zijn. De glibberigheid zorgt ervoor dat onder andere Leclerc en Magnussen even ergens een bocht onderschatten en rechtdoor schieten.

Hoewel Hamilton even de snelste tijd rijdt, zijn het richting het eind van de sessie toch weer de Ferrari’s en Red Bulls op P1 tot en met P4. Of nee, toch niet! Hamilton kruipt naar P2. Het is echter de vraag of er tactisch nog een meesterzet te doen valt. Slicks lijken uitgesloten, maar nieuwe inters is ook zo’n optie die soms briljant werkt en soms helemaal niet.

Als de klok serieus weg begint te tikken, heeft Vettel nog werk te verrichten. De Duitser die al een aantal keer te traag was in Q1 dit jaar, staat andermaal in de gevarenzone. Ondanks een beroering van de muur, sleept de winnaar van 2019 er deze keer wel een tijd uit die goed genoeg is.

Ricciardo slaagt daar helaas voor hem niet in. Het is niet geheel verrassend gezien het verloop van het jaar, maar toch zuur voor de Ozzie. Hij is niet eens veel langzamer dan Norris dit keer, hoewel die laatste met een geupdatete McLaren rijdt. Echter gaat LN4 door als vijftiende en ligt DR3 er dus weer uit. Naast de Williamsen in gebruikelijke volgorde, zijn er ook nog twee verrassingen bij de laatste vijf. Ocon komt niet tot een goed rondje en moet het doen met P18. Geweldige vent Bottas geeft ondertussen zeven tienden toe op teammaat Zhou en moet het doen met P16.

De afvallers: Bottas – Ricciardo – Ocon – Albon – Latifi

Q2

Ook in Q2 begint iedereen op slicks. Het circuit lijkt nu toch wel zo ongeveer klaar voor slicks. Leclerc zet wederom de beste tijd op de klokken. De Monegask gaat weer lekker op deze zaterdag. Red Bull lijkt in ieder geval onder deze omstandigheden iets te moeten toegeven op team rood. Maar, Verstappen rijdt op gebruikte inters terwijl Leclerc op weg is met nieuwe inters. Dat is niet hetzelfde verschil als het zou zijn met slicks, maar toch.

CL16 vraagt of hij binnen kan komen voor slicks. Het team bevestigt dat dat kan, maar pit dan toch voor nieuwe inters. Bij Aston Martin durven ze de gok wel aan en gaan ze voor slicks. Ook Guanyu Zhou gaat voor die move. Maar de eerste snelle rondes op slicks zijn…euhm…niet zo snel. Voordeel voor Stroll is dat hij al een redelijk goede tijd heeft neergezet op inters die misschien net voldoende is voor de top-10.

Die hoop vervliegt echter, als Tsunoda en Magnussen zich de top-10 inrijden. Echter, Stroll zit nu wel op twee groene sectoren. Doet de Canadees het dan toch? Neen, in de derde sector gaat het mis. Ook Vettel verremt zich en komt niet meer tot een snellere ronde. De grote verrassing is echter George Russell. Terwijl Hamilton netjes de tweede plek pakt, heeft Russell duidelijk minder pace. Dat breekt hem uiteindelijk op als Gasly en Alonso zich ook veilig rijden. Russell ligt eruit in Q2! Die hadden we niet zien aankomen…

De afvallers: Russell – Stroll – Schumacher – Vettel – Zhou

Q3

Kijk, nu gaat wel iedereen voor softs. Behalve Tsunoda en Magnussen dan, die toch nog voor inters gaan. Dat was oorspronkelijk duidelijk ook het plan voor Leclerc, maar bij de Monegask besluit men op het laatste moment toch te wisselen. Verstappen zet de eerste snelle tijd neer, maar Tsunoda is op inters op dit moment nog sneller. Voor MV1 was het geen geweldig rondje.

Hamilton vliegt echter ondertussen over de baan. Hij is twee seconden sneller dan Tsunoda! Dit terwijl de Japanner alle andere mannen op slicks achter zich laat. Met vijf minuten te gaan is het echter Alonso die P1 pakt. Het lijkt wel weer 2007. Echter is het duidelijk dat het circuit steeds beter en beter wordt. Dit wordt er weer zo eentje waar op het juiste moment op de baan zijn cruciaal is.

Leclerc gaat kort na Alonso naar P1, maar Hamilton is rap daarna alweer de snelste. Verstappen komt niet aan de tijd van de Brit. Gaat het dan gebeuren? Hamilton op pole? Als echte kenner heb ik natuurlijk voorspeld dat Mercedes er niet aan te pas zal komen dit weekend, dus dat maakt het allemaal wel waarschijnlijker dat HAM hier wint.

Dan zit toch Verstappen opeens weer op twee paarse sectoren. Hij maakt echter een fout en laat het rondje lopen ten faveure van een laatste poging. Sainz is klaar als hij over de meet komt met voorlopig een tweede tijd. Maar Perez pakt die plek dan af. Alonso gaat naar P4. En dan kijken we nog naar Hamilton en Verstappen. HAM gaat naar P3 op minder dan een tiende van P1.

Verstappen is echter nog bezig. In de tweede sector heeft hij bijna een seconde voorsprong. Maar hij maakt andermaal de ronde niet af. Dat is een pijnlijke. Over de radio horen we dat Red Bull Verstappen zelf binnen roept. Verstappen begrijpt het niet. Had Verstappen te weinig brandstof aan boord? Voor Max resteert nu slechts P8.

Leclerc heeft dus weer de pole te pakken, voor Checo en Hamilton. Max Verstappen moet morgen dus weer door het veld heen snijden. De Nederlander baalt, maar op zich is het niet erg voor het publiek. Sainz, Alonso, Norris en Gasly zullen de eerste doelwitten zijn van Max. Tsunoda en Magnussen betalen de prijs voor hun gok op inters en eindigen op P9 en P10.

Is het al morgen?

UPDATE: Max Verstappen is pisnijdig op zijn team na de kwalificatie.

F1 kwalificatie Singapore 2022: De volledige uitslag