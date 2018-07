Max Verstappen populair als huisdier

Het moet niet gekker worden.

Niet alleen meer baby’s worden Max genoemd, de aanwezigheid van de jonge Nederlander in de Formule 1 klinkt door in de wereld van honden- en kattennamen. Volgens huisdierenverzekeraar Reaal Dier & Zorg is er namelijk een toename van ‘Max’ als hondennaam waarneembaar. Dat concludeert de verzekeraar na een namenonderzoek.

Max staat voor het derde jaar op rij op pole position, gevolgd door Pop, Bella, Bailey en Bo. Sinds 2016 staat de naam ‘Max’ op één als het gaat om populairste hondennamen. Een kater Max noemen is ook een dingetje tegenwoordig. In het rijtje populairste kattennamen staat Max op P5, na Luna, Pip, Nala en Coco. Bij de rest van de namen is een film als The Lion King en Pixarfilm Coco een belangrijke bron van inspiratie. Nog een paar races winnen en Max klimt door in het rijtje van de kattennamen zou je denken.

Sinds 2006 voert Reaal Dier & Zorg jaarlijks een namenonderzoek uit. Zou Stoffel in België populair zijn onder viervoeters?