Nieuwe SCG006 combineert Ferrari-looks met 659 pk

Best of both worlds.

Scuderia Cameron Glickenhaus werkt aan iets nieuws en het ziet er veelbelovend uit. Geen moderne supercar dit keer, maar een retroproject. Met de SCG 006 wil het autobedrijf de looks van een sportauto uit de jaren zestig combineren met hedendaagse technologie.

Als inspiratie moet je denken aan auto’s als de Ferrari 275 GTB en Shelby Daytona. Onder de kap huist een Corvette V8 met supercharger, goed voor 659 pk. De auto moet met zowel een handgeschakelde zesversnellingsbak als een automaat met flippers komen. Er komt zowel een coupé, als een spyder en uiteindelijk ook een GT4-variant. Qua prijs moet je tussen de kwart en de half miljoen euro denken. Een order laten noteren voor de SCG 006 gaat gepaard met een aanbetaling van 10 procent van de totaalprijs. Ondanks het hoge prijskaartje zal Scuderia Cameron Glickenhaus geen moeite hebben om kopers te vinden. Zo was de in 2017 gepresenteerde SCG 004S binnen enkele weken na presentatie uitverkocht.

Voor nu is er slechts een render vrijgegeven. Scuderia Cameron Glickenhaus zegt dat er nog van alles mogelijk is. Zo heeft de auto op de plaatjes een side-pipe, maar kan het uiteindelijke productiemodel een uitlaat aan de achterkant krijgen mocht de klant dit beter vinden. Elke auto zal op wens van de klant worden gebouwd.