Iemand wegbrengen op Schiphol gaat geld kosten?!

Melkkoe.

Iemand ophalen op Schiphol is gezellig, maar ook een geldverslindende activiteit. De luchthaven hanteert een tarief van één euro per 11 minuten (!) op P1 Kort Parkeren. Extra de tijd nemen om een drankje of broodje te scoren voor de reiziger kan duur oplopen.

Een persoon wegbrengen is daarentegen gratis via de Kiss & Ride-manier. Nog wel. Schiphol onderzoekt de mogelijkheden om ook hier tarieven voor te gaan vragen. Dat bevestigt de luchthaven na berichtgeving van de Telegraaf. Schiphol wil het autoverkeer terugdringen en door geld te incasseren voor het wegbrengen van een familielid of kennis ontmoedigt de luchthaven deze actie.

Hoeveel het moet gaan kosten is niet bekend. Het is echter van de zotte dat de luchthaven dit overweegt. De auto stoppen, koffer uit het voertuig halen, hand schudden/knuffel/kus en weer vertrekken kan in één minuut zijn gedaan. Zeker als je bij het F1-pitteam van Williams werkt.

Volgens de Telegraaf zou het mogelijk om een bedrag van vijf euro gaan. Het maakt niet uit of je er één of vijf minuten over doet, want het systeem hanteert een vast tarief. Schiphol hoopt dat mensen vaker gebruik maken van het openbaar vervoer. Als ze rijden.

