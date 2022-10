Max Verstappen rijdt komend weekend met speciale botsmuts

Max Verstappen rijdt zijn eerste race als tweevoudig wereldkampioen met een heel speciale botsmuts.

Het was me de anticliMAX wel hè, vorige week in Japan. Een malle race, die verkort en wel, met overmacht werd gewonnen door Max Verstappen. En an afloop werd bekend dat Sergio Perez tweede werd, waardoor Max het kampioenschap niet meer kon ontgaan.

Alleen wist helemaal niemand hoe het nou precies zat en hoorde Max tussen neus en lippen door dat hij toch écht de nieuwe wereldkampioen was. Ongeloof en geen feestje waren de zaken die volgden, maar soit. De buit is binnen. En dat feestje komt ook nog wel.

Maar dat wil niet zeggen dat Max het komend weekend rustig aan gaat doen. Verre van zelfs.

Nieuwe botsmuts voor Max Verstappen

Onze held kan namelijk nog een recordje pakken en dat wil hij dan ook graag verzilveren. Hij kan namelijk nog het record van de meeste overwinningen in 1 seizoen op zijn naam schrijven. Dat staat op 12 en Max heeft nu 11 zeges te pakken. met nog vier races te gaan, lijkt ook dat een formaliteit. Maar dan moet er wel gewonnen worden natuurlijk.

En om dit wel veilig te doen, heeft hij dit weekend dus een heel speciale botsmuts. Een helm dus. Da’s het meer gangbare woord voor ‘botsmuts’. Die helm dus, is voornamelijk wit, met rood en blauw. Geïnspireerd op de Amerikaanse vlag dus, die heeft dezelfde kleuren. En de Nederlandse natuurlijk ook, maar dat zeggen we nu even niet, goed?

Max is naar eigen zeggen dolblij dat er weer in Amerika geraced gaat worden en heeft als eerbetoon dus die speciale helm op het koppie. En het heeft verder niets met commercie te maken hoor, daarom moet je de speciale mini-helmpjes met deze livery ook vooral niet kopen…

De race begint komende zondag om 7 uur in de ochtend. Dus als jij Max’ speciale botsmuts live wil zien, moet je de wekker even zetten.