Lezersvraag: Netjes wachten, of rechts erlangs?

Vandaag doen we in de lezersvraag een beroep op jouw verkeersinzicht. We zijn benieuwd, blijf jij netjes wachten, of ga je rechts erlangs?

We maken met z’n allen de nodige jaarlijkse kilometers. Wij zeker als autoliefhebbers, maar er zijn ook momenten dat er zich mindere goden op de weg bevinden. Sterker, dat is vrijwel dagelijks het geval.

Op de snelwegen staan we dagelijks in de meest ellendige files en als er dan eens géén files staat, rijdt het wel langzaam, of is het zo druk dat er van ontspannen cruisen geen sprake is.

En wat je op zulke overvolle snelwegen vaak meemaakt, is de zogeheten linksplakker. Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen wat dat is, maar voor de volledigheid de ik dat maar wel even. De linksplakker is een persoon (m/V/x/§) die de linkerbaan van de snelweg erg lang bezet houdt. Vaak zelfs té lang.

En de vraag is dan, wat doe jij. Netjes wachten, of rechts erlangs?

Netjes wachten, of rechts erlangs?

Ondergetekende bevindt zich erg vaak in een land waar het lijkt of de bestuurders hun rijbewijs bij een pakje mantequilla hebben gekregen. Zo slecht rijden ze. En ook al zijn de autopista’s hier 9 van de 10 keer vrijwel leeg, ze flikken het elke keer weer om toch links te blijven rijden.

Als we weer zo’n linksplakker tegenkomen, zit mijn vrouw zich alweer te verbijten op de passagiersstoel. Niet vanwege de bestuurder die aan de verkeerde kant van de weg rijdt, maar omdat ze wet dat ik er steevast rechts voorbij scheur. Scheur inderdaad, ik geef graag een extra dotje gas wanneer ik dat doe.

Ik kan er simpelweg niet tegen als iemand met 120 (de geldende maximumumsnelheid alhier) links blijft rijden, terwijl de rechterbaan vrij is. En ook al wil ik maar 5 kilometer sneller, ik ga er tóch rechts langs. Dat netjes wachten heb ik geen zin in. Klinkt lomp, maar ik kan er gewoon niet tegen…

Lezersvraag; wat doe jij, netjes wachten?

Maar wij zijn natuurlijk benieuwd wat jij doet, netjes wachten, of rechts erlangs? En waarom doe je wat jij doet? En is het weleens bijna mis gegaan als je er stiekem toch rechts langs ging? Of heb je weleens ruzie gekregen met een linksplakker?

Brand los in de comments en vertel ons jouw verhalen. We zijn benieuwd. En oh ja, de leukste inzending maakt kans op een digitale foto van een Autoblog pet of muts!

En die wil je!!