F1-races gaan toch door, maar dan virtueel

Hebben we toch nog wat te kijken.

Aangezien het veel thuis zitten is met de coronacrisis, is het wel zo fijn om wat entertainment te hebben. Helaas is door diezelfde crisis alles (maar dan ook echt alles) afgelast. Lekker op de bank Formule 1 kijken is er dus niet bij. Gelukkig heeft de organisatie van de F1 nu een virtueel alternatief bedacht.

Alle gecancelde F1-races zullen namelijk alsnog verreden worden, maar dan digitaal. De eerste online race is komende zondag al. Dan stond namelijk de Grand Prix van Bahrein op de kalender. De Formule 1 is van plan in ieder geval door te gaan met deze surrogaat-Grand Prix’s tot mei. Als het seizoen dan nog niet kan beginnen zullen de virtuele races gewoon doorgezet worden. Gezien de huidige ontwikkelingen is het niet ondenkbaar dat we straks een compleet virtueel F1-seizoen hebben.

Wie er precies deel zullen nemen is nog niet bekend. Er zullen in ieder geval “een aantal F1-coureurs” bij zijn. Max Verstappen houdt wel van een potje digitaal racen, dus we rekenen erop dat hij van de partij is. Helaas voor de deelnemers zijn er geen WK-punten te verdienen. Naast de coureurs zullen er ook nog een aantal ‘sterren’ mee doen. Wie dat zijn is nog een verrassing.

De virtuele races zullen gereden worden in de F1 2019-game. Zandvoort zit daar niet bij, dus het gaat een beetje lastig worden om die digitaal te verrijden. De eerste race in Bahrein zal de helft korter zijn dan normaal. Dat komt dus neer op 28 rondjes. De kwalificaties zullen direct voorafgaand aan de race gehouden worden. Alle auto’s zullen op dezelfde manier ingesteld worden.

Het goede nieuws is dat je geen abonnement op Ziggo of F1 TV Pro nodig hebt. De wedstrijden zullen gratis voor iedereen te volgen zijn. Dit kan via diverse digitale kanalen van de Formule 1: YouTube, Facebook en Twitch. Reken erop dat je zo’n anderhalf uur zoet bent met het online evenement.