Is de Bentley Bacalar zo (nog) mooier?

Degenen die nog niet enthousiast werden van de Bacalar, zullen met deze beelden misschien van gedachten veranderen.

Bentley kwam vorige maand in het virtuele Genève met een bijzondere creatie: de Bacalar. Onderhuids was het ‘gewoon’ een Continental, maar het koetswerk was totaal anders. Met deze auto wil de Mulliner-afdeling de coachbuilding-traditie weer nieuw leven inblazen. Net als bij de eveneens recent onthulde Aston Martin V12 Speedster ontbreekt een dak volledig. Een voorruit zit er gelukkig nog wel op.

De Bacalar werd onthuld in geel. Daar is helemaal niets mis mee, maar het is wel een ongebruikelijke kleur voor een Bentley. Voor degenen die niet van gele Bentley’s houden deelt het merk nu beelden van de Bacalar in een aantal andere uitvoeringen. Deze zijn minstens zo bijzonder. De Britten willen duidelijk graag dat er met deze Bacalar buiten de lijntjes wordt gekleurd.

Meer dan twaalf exemplaren zullen er niet uit de fabriek rollen. Ongetwijfeld zullen er daar geen twee hetzelfde van zijn. Bentley geeft alvast wat voorbeelden van mogelijke samenstellingen. De getoonde kleurenschema’s zijn daarbij niet zomaar uit de lucht gegrepen. Ze zijn namelijk stuk voor stuk geïnspireerd op specifieke locaties, van de Lodense wijk Clerckenwell tot Brickell, het financiële centrum van Miami.

Om het geheel nog wat specialer te maken, kunnen klanten ook los gaan met accenten. Met name op het bovenstaande exemplaar is dit goed te zien door de contrasterende gele kleur. Er kan ook voor gekozen worden om de accenten in het interieur terug te laten komen. De getoonde voorbeelden zijn slechts inspiratie. Het is natuurlijk mogelijk om in samenwerking met Mulliner een volledig uniek kunstwerkje samen te stellen.

Mocht jouw ideale samenstelling er niet bij zitten dan kan je ook zelf aan de slag. Bentley heeft namelijk ook een kleurplaat van de Bacalar de wereld ingestuurd. Weer eens wat anders dan een configurator, zullen we maar zeggen. De mooiste creaties zal Bentley delen op Twitter. Misschien is dat een goede reden om je kleine aan het werk te zetten.