‘Samenscholing’ in de auto, hoe zit het?

Riskeer je een boete als je met drie man of meer in de auto zit?

Hoewel de maatregelen rondom het coronavirus in de basis heel simpel zijn, is het niet voor iedereen een even duidelijk verhaal. Veiligheidsregio Gelderland-Midden (Arnhem en omstreken) achtte het het gisteren daarom nodig samenscholing in de auto te verbieden. Geldt dat ook voor de rest van Nederland? Hoe zit dat precies?

Anderhalve meter

De opdracht van de overheid voor iedere die zich buiten de deur begeeft luidde: houd anderhalve meter afstand. Duidelijke boodschap toch? Niet voor iedereen, want er zijn mensen die oprecht denken dat de anderhalve meter niet in de auto geldt. Waarom het coronavirus zich dan opeens niet zou kunnen verspreiden is niet geheel duidelijk.

Grijs gebied

De Arnhemse burgervader Ahmed Marcouch maakte bekend dat samenscholingen in auto’s vanaf nu strafbaar zijn. Hij geeft daarbij als verklaring: “Er was sprake van een grijs gebied.” Marcouch geeft aan dat het nu mogelijk is de inzittenden van de auto te beboeten.

Boetes

Betekent dit dat het in de rest van Nederland nog wel mag? Nee, daar is ‘samenscholing’ in de auto net zo min de bedoeling. De politie geeft op hun website expliciet aan dat je niet met meer dan twee personen in een auto mag zitten als er geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Dat verbod geldt uiteraard niet voor mensen die onder één dak wonen. De politie waarschuwt: “een boete voor alle inzittenden is mogelijk”. Het Gelderse verbod is daarmee dus vrij overbodig, aangezien het in principe voor heel Nederland geldt. Wel is het zo dat in de ene regio strenger op bepaalde zaken gelet wordt dan in de andere regio.

Vanavond in Oldebroek (helaas) handhavend moeten optreden tegen 4 personen welke zaten te "chillen" in een auto op een pp. 3 personen of meer (uitgezonderd gezinnen) in een auto is verboden vanwege de corona maatregelen. Alle 4 hebben een bekeuring gekregen. #Corona #houdafstand — Jan Willem Jansen (@polnw_oldebroek) April 2, 2020

Het lijkt er niet op dat er bijzonder streng op deze regel wordt gehandhaaft. De politie geeft aan dat de openbare ruimte meer prioriteit heeft. Dat betekent natuurlijk niet dat we de adviezen over anderhalve meter afstand in de wind moeten slaan. Bovendien worden er wel degelijk boetes uitgedeeld, zoals te zien is in de bovenstaande Tweet. De boetes zijn niet mals: €95 voor 13 tot 17-jarigen en €390 voor volwassenen.

Wat nog wel een optie is: een auto zoeken waarin je anderhalve meter afstand kunt bewaren. Misschien een goed moment om een Hummer H1 op de kop te tikken? De benzineprijzen zijn nu toch lekker laag.

Via: De Gelderlander