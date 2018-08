Max Verstappen stoot Sven Kramer pardoes van de troon

Aan de kant, Svenneke.

Autosportfans weten het al een paar jaar: Max Verstappen wordt ons nationale sportfenomeen voor de komende twee decennia. Bij de meeste F1-races is de voertaal op de tribunes tegenwoordig Nederlands. Na 66 jaar zwoegen, sappelen en betalen om in gare auto’s te rijden in de hoogste klasse van de autosport, heeft MV33 eindelijk de ban gebroken voor onze natie met zijn overwinning in de Grand Prix van Spanje in 2016. Het leverde hem ook mainstream-waardering op, want hij won dat jaar de titel Sportman van het Jaar.

Dat laatste betekende misschien niet zoveel voor Max Emilian, maar het tekent wel dat hij in Nederland inmiddels als meer beschouwd wordt dan iemand die ‘hard rijdt in opgevoerde skelters’. Autosport was wat dat betreft altijd een beetje een niche sport, die in sommige opzichten misschien niet zo goed past bij onze volksaard. Je hebt er al snel veel geld voor nodig, het maakt lawaai, je hebt er ruimte voor nodig die schaars is in ons kikkerlandje en de overheid beschouwt snelle auto’s als de duivel. Al deze dingen helpen niet natuurlijk. Maar onder het oppervlak blijkt een enorme hoeveelheid mensen te zitten die het stiekem toch allemaal wel leuk vindt. Vooral als ‘een van de onzen’ echt mee kan doen om de knikkers.

Oké, Max is dus populair, maar hoe populair? We hebben hiervoor natuurlijk een handig lijstje nodig om een en ander te rangschikken. Het Sportsector Merkenonderzoek, gehouden door Hendrik Beerda Brand Consultancy, springt in dit gat. Ze hebben 2.200 NL-ertjes gevraagd wie hun favoriete sporters zijn. En wat blijkt, Max heeft de positie van Sven Kramer dit jaar overgenomen aan de top van de apenrots. Respondenten waarderen vooral Max’ lef en ‘nieuwe aanpak’. Ook de reclames waarin Max optreedt doen goede dingen voor zijn imago. Kijk dat is nog eens mooi, geld binnenangelen én extra waardering oogsten! In het lijstje hieronder kan je zien wie Verstappen allemaal vakkundig achter zich weet te houden in deze race.

De volledige uitslag

1. MAX VERSTAPPEN

2. Sven Kramer

3. Epke Zonderland

4. Dafne Schippers

5. Ireen Wüst

6. Arjen Robben

7. Tom Dumoulin

8. Ranomi Kromowidjojo

9. Anky van Grunsven

10. Wesley Sneijder