Ferrari heeft nieuwe magische verf bedacht

Innovazione!

Ferrari heeft een nieuw proces om haar auto’s te verven ontwikkeld. Dit komt onder andere ten goede aan een beter milieu, betere bescherming tegen de elementen én een betere bottom line voor het bedrijf. Toegegeven, al die dingen zijn niet zo spannend als het laatste verhaal dat we schreven over magische verf van Ferrari. Toen zorgde het goedje namelijk voor keiharde extra pk’s voor de F14T.

Desalniettemin is het altijd mooi als er technologische vooruitgang geboekt wordt. De grote innovatie is dat Ferrari samen met verfafficionado PPG lak bedacht heeft waardoor de auto’s ‘gebakken’ kunnen worden bij 100 graden Celsius in plaats van 150 graden Celsius. Dit beperkt de hoeveelheid energie die met het proces gemoeid is. Maar wacht, er is meer! In de nieuwe lak zit ook een goedje dat de verf banger maakt voor water (en dus minder water opneemt). Bovendien maakt het nieuwe proces het kennelijk mogelijk basis verven te combineren met matte of glanzend vernis in 61 verschillende combo’s. Als klap op de vuurpijl kunnen carbon onderdelen nu lekker samen met de rest van de auto de oven in voor een nog uniformere kleur.

Ferrari claimt dat het het eerste merk is dat deze techniek toepast. Maar ons lijkt het, los van dat carbon gebeuren, juist vooral interessant voor massaproducenten. Minder energieverbruik, minder kosten, potentieel minder roest (als je gewoon staal gebruikt in plaats van alu zoals Fezza), wie wil dat nu niet? Puik wark dus van Ferrari, deze Innovazione. Of heb jij meer zin in Calzone?