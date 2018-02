Wat staat er voor de deur bij onze gouden Olympiërs?

We zetten onze speurbril op, op zoek naar de auto's van onze sporters.

Na een kleine week van Olympische Winterspelen staat Nederland in de top drie op de medaillespiegel. We doen het zó goed dat er stiekem wordt gehoopt op een verbetering van het record van Sotsji. De onvermijdelijke hyper-optimisten denken dat we zelfs bovenaan de lijst kunnen eindigen.

Ikzelf zal me niet wagen aan dergelijke speculatie. In plaats daarvan praat ik jullie bij over het wagenpark van de sporters die ons chauvinistische bloed sneller doen stromen. Bij toeval (hahaha) zijn de gouden medaillewinnaars allemaal schaatsers.

Sven Kramer – 5.000 meter

De ultieme schaatsheld met talloze titels achter zijn naam rijdt nog altijd in een BMW X5. Sterker nog, de vorige keer dat we de auto’s van de Olympiërs bespraken, had Sven dezelfde auto. Zijn M50D valt, terecht, goed in de smaak. Naast zijn dikke Duitser schijnt Sven, als we jullie reacties mogen geloven, tegenwoordig ook nog een heuse Eleanor te hebben.

Ireen Wüst – 1.500 meter

Met JustLease als sponsor kan Ireen eigenlijk niet fout zitten. Het schaatswonder krijgt om de haverklap een nieuwe bolide voor de deur. Toch is Wüst er, in ieder geval op autogebied, ietwat op achteruit gegaan. Waar ze in 2014 nog te vinden was in een keurige Range Rover Evoque, ging ze afgelopen jaar van een Nissan Qashqai naar haar meest recente bolide: een hagelnieuwe Toyota RAV4.

Carlijn Achtereekte – 3.000 meter

De schaatster begon de Olympische Spelen goed, door het bovenste treedje van het podium te claimen, terwijl ze omringd werd door Wüst en de Jong. De 28-jarige Nederlander verdient echter geen gouden medaille voor haar auto. Waar bovenstaande collega’s de Nederlandse wegen bevuilen met BMW’s en Toyota’s, rijdt Carlijn in een Renault Clio. Ons aankoopadvies heeft ze niet hoeven bekijken; Achtereekte verkreeg de auto via een lokale sponsordeal.

Jorien ter Mors – 1.000 meter

In dit lijstje is Jorien een van de weinigen die daadwerkelijk interesse lijkt te hebben in gemotoriseerde voertuigen. Niet zo vreemd als je erover nadenkt, aangezien ter Mors zich als shorttrackster regelmatig op hoge snelheid door bochten manoeuvreert. Jorien neemt haar Honda CBR 600 nogal eens mee naar het circuit en heeft ook nog een klassieke Ford Mustang. Dat het een schaalmodel betreft, mag de pret niet drukken.

Kjeld Nuis – 1.500 meter

Het is niet precies duidelijk waarmee Kjeld Nuis zijn boodschappen doet. Althans, het zou goed kunnen dat de schaatser simpelweg de fiets pakt, aangezien ongeveer al zijn sociale kanalen volgestampt zitten met plaatjes van fietsen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat Kjeld tot voor kort een gitzwarte Yamaha had. Wanneer hij niet aan het schaatsen, fietsen of motoren aan het flippen is, kaapt hij achtergelaten barrels. Misschien eens meedoen aan de Junkyardrace, Kjeld? Hij lijkt enthousiast over het idee, zo met zijn duim in de lucht.

UPDATE 13:30: ook Esmee Visser kunnen we toevoegen aan dit rijtje, ze won zojuist goud op de 5 km!

Esmee Visser – 5.000 meter

Esmee is 22 jaar (Leiden, 27 januari 1996) en woont in Beinsdorp, ze is gespecialiseerd in de lange afstanden. Visser werd in 2018 Europees kampioene op de 3.000 meter en zojuist Olympisch kampioene op de 5.000 meter. Als vervoersmiddel heeft ze een Kia Picanto, als we haar Instagram mogen geloven.