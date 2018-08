Hier, dit is de nieuwste Volvo V40*

Li Shufu heeft weer een nieuw apparaat de wereld ingeslingerd.

Je kijkt naar de Lynk & Co 03, een kloeke bak van Chinees fabrikaat. Onderhuids heeft de 03 echter Zweedse genen, want hij baseert op de Volvo V40. Die heeft op zijn beurt nog enkele Ford-genen, dus we zijn weer bezig met een fijn staaltje Fusion cooking. Mocht je je afvragen hoe lang zo’n Chinese sedan is: het antwoord is 4,64 meter.

Lynk & Co laat zich voor haar modelnamen inspireren door het numerieke stelsel, maar toch is de naam 03 een tikje verwarrend. Het concept van de auto werd namelijk ruim een jaar geleden al onthuld, toen nog niemand de 02 gezien had. Die laatste, een variant van de Volvo XC40, werd onlangs onthuld in ons eigen Amsterdam. Het productiemodel van de 03 lijkt overigens sprekend op het ‘concept’.

Nou zal je wellicht denken ‘leuk zo’n Chinees maar wat is de relevantie ervan voor ons Europeanen’, maar dat kan nog weleens meevallen. Zoals we al meldden bij de 02-intro is Lynk & Co wel degelijk van plan ook Amerika en Europa te veroveren. Het merk zet daarbij in op auto’s verkopen op internet, maar zal haar aanwezigheid ook laten voelen met enkele fysieke dealerschappen. Mochten ze er in slagen zo’n ding voor een mooi prijsje in de markt te zetten, zou het dus best kunnen dat je deze 03 nog vaak gaat zien in je leven. Laat weten of je blij wordt van die gedachte, in de comments!

*uit China