Max Verstappen toch aan het racen. En wint!

Verstappen kan het natuurlijk niet laten om te racen én te winnen. Dat hoort er nu eenmaal bij.

Het is natuurlijk volkomen begrijpelijk dat de Formule 1 seizoensopener in Australië is afgezegd. Uiteindelijk. Sterker nog, de eerste paar races zijn geannuleerd en wordt nu gekeken hoe ze alsnog gaan plaatsvinden in dit jaar.

Verstappen aan het racen

Daar zijn al plannen voor. Natuurlijk, je moet met een voorlopige agenda komen zetten. Dan heb je íets om aan vast te houden. Uiteraard zullen wij van Autoblog jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Een van die ontwikkelingen is dat Max Verstappen toch weer aan het racen is. Huh?

iRacing

Jazeker. De Nederlandse publiekslieveling doet waar hij goed in is: racen. Gelukkig zijn er meerdere mogelijkheden als het aankomt op racen. Online is er zeer veel mogelijk. Nu is het heel erg makkelijk om daar cynisch over te zijn. Je kan simulators als iRacing eenvoudig afdoen als een computerspelletje wat deze jongetjes spelen, maar het is een zeer professionele sim die je niet zomaar even ‘uitspeelt’. Je kan je ook niet even inloggen en tegen Max Verstappen racen, je moet wel waardig bevonden worden.

Team Redline

Gisteravond werd door Team Redline georganiseerd. Daarin zitten zowel bekende ‘echte’ coureurs en begenadigde sim-coureurs. Naast Max Verstappen deden ook Lando Norris, Nicky Catsburg en Antonio Felix da Costa mee. De eerste race werd gewonnen door Lando Norris, die Verstappen kundig van de baan kegelde. De tweede race werd gewonnen door Verstappen. Ondanks dat Lando Norris van pole vertrok, ging de strijd om de overwinning tussen Max Verstappen en Max Benecke (een sim coureur). In de laatste ronde verschalkte Verstappen Benecke en werd het een mooie avond.

Kijk zelf!

Mocht je de komende twee uur écht niets te doen hebben en een replay willen zien van een computerspelletje, de gehele race is (inclusief commentaar) te bekijken:

Na de race kreeg iedere deelnemer een kop chocomelk en een stroopwafel. De top drie mocht na het douchen met gekamde haartjes nog een half uur langer opblijven. Waarschijnlijk.