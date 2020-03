Is dit de nieuwe datum voor de Nederlandse Grand Prix?

Korte broek, T-shirt en biertje in de hand? Klinkt goed.

Oorspronkelijk zou de Grand Prix van Nederland begin mei worden verreden. De kans is 99 procent dat dit feest niet doorgaat. Voorlopig ligt het nieuwe seizoen van de Formule 1 door het coronavirus op z’n gat. De organisatie denkt dat het seizoen pas eind mei kan beginnen.

Dit betekent dat de kalender op de schop moet. Een helse klus. Er zijn enorm veel partijen betrokken bij de organisatie van een Grand Prix. Per raceweekend moet de Formule 1 kijken wat waar mogelijk is. Met het maken van een nieuwe kalender is er een nieuwe datum voor de Dutch Grand Prix genoemd.

Volgens Auto, Motor und Sport is het zo dat de GP van Nederland mogelijk op 23 augustus gaat plaatsvinden. Een mooie datum als het weer meezit. Begin mei kan het nog behoorlijk fris zijn. In augustus is de kans groter dat je met een T-shirt en korte broek neerstrijkt in Zandvoort.

De Dutch Grand Prix zou dan onderdeel uitmaken van een drukke periode voor de F1. Met de GP van België en de GP van Italië er achteraan. De start van het seizoen is met deze plannen de Grand Prix van Azerbeidzjan op 7 juni. Dit alles is nog onder voorbehoud. Het staat allemaal in verband met de ontwikkelingen van het coronavirus.

Al met al zouden er 18 races in 182 dagen moeten plaatsvinden. De kans is groot dat naast Australië en China, ook de Grand Prix van Monaco komt te vervallen. Omdat Monaco een stratencircuit betreft is de organisatie van zo’n race een stuk moeilijker te verplaatsen. De verwachting is dat we binnenkort meer krijgen te horen over de nieuwe kalender van het 2020 seizoen.

De nieuwe 2020 kalender?

Hieronder zie je een mogelijke kalender aan de hand van de genoemde plannen.