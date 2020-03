Toenemende diefstal van katalysatoren in Nederland

De auto’s blijven staan. De katalysatoren nemen de dieven mee.

Dus jij hebt altijd al met een decat willen rijden? Her en der in Nederland worden deze services geheel gratis uitgevoerd. De medewerkers van deze mysterieuze bedrijven zijn klaar terwijl u slaapt. Of niet in de beurt bent.

Alle gekheid op een stokje. Uit cijfers blijkt dat er steeds meer diefstallen van katalysatoren plaatsvinden. Met name Oost-Europese bendes zijn actief in ons land. In de afgelopen maanden zijn er maar liefst 800 aangiftes ingediend. De cijfers zijn afkomstig van de Landelijke Eenheid van de politie, aldus De Telegraaf.

Het is niet zo dat de dieven ongestraft hun gang kunnen gaan. Soms heeft de politie beet. Afgelopen maandag bijvoorbeeld in Zwolle. Toen werden een groep Bulgaren in de kraag gevat. In de auto van de dieven werden tientallen katalysatoren aangetroffen.

Met name hybrides zijn in trek. Dit heeft een reden. Auto’s met een hybride aandrijflijn hebben katalysatoren gemaakt van onder meer platina, palladium en rodium. Materialen die geld opleveren. De Toyota Prius, Honda Civic en de Jazz zijn daardoor gewilde objecten. Het is niet de eerste keer dat het onderwerp ter sprake komt. Vorig jaar werden in Amsterdam-Oost meerdere katalysatoren in korte tijd gestolen.

Helaas zijn de straffen laag als de criminelen gepakt worden. Alleen als er sprake is van een heterdaad kan justitie stevig optreden. Zonder heterdaad is er slechts sprake van heling. De dieven komen er dan met een celstraf van maximaal één jaar vanaf. Een geldboete kan theoretisch gezien wel hoog uitvallen. Op heling staat een maximale geldboete van 78.000 euro