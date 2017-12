Max Verstappen vangt bot bij de rechter

De blinddoek wilde weer eens niet van het hoofd van Vrouwe Justitia af.

Voor de meeste fans is het feit dat Max Verstappen het lekker doet in de Formule 1 alleen maar leuk, maar voor anderen is het ook keiharde business. In eerste instantie natuurlijk voor Max zelf, die gruwelijk rijk wordt met zijn loden gasvoet. Maar ook mensen om Max heen verdienen een goede boterham aan hem. Zijn managers, zijn sponsors, zijn team, TV-zenders, tijdschriften, geschreven media, Limburgers: iedereen profiteert schaamteloos mee van de kip met de gouden eieren. Vaak is dit een symbiotische relatie: Max vergroot zelf ook weer zijn verdienpotentieel hoe groter de hype wordt.

Je kan echter ook iets te ver gaan. Supermarkt-keten Picnic deed dat bijvoorbeeld met de inmiddels fameuze spoof op de Jumbo-reclames. Max sleepte de onverlaten voor de rechter en kreeg gelijk. Maar je kan niet alles winnen. VER sleepte vorig jaar ook André Hoogeboom en zijn uitgever voor de rechter. Dit in verband met het schrijven/publiceren van de ongeautoriseerde biografie ‘MAX’, maar dat blijkt nu niet het gewenste resultaat op te leveren.

Max en zijn henchmen brachten onder andere te berden dat zijn portret niet gebruikt mag worden zonder Max’ nadrukkelijke toestemming. Doch dit werd door de rechter van tafel geveegd. De rechten van de foto’s die gebruikt zijn in het boek liggen namelijk bij derden, die al door de uitgever gecompenseerd zijn voor het gebruik van de foto’s.

In het nadeel van Max spreekt verder dat de uitgever hem volgens de rechter een ‘redelijk’ compensatievoorstel gedaan heeft, bestaande uit tien procent van de netto-opbrengst. Max vond dit echter te mager en claimt dat gebruik van zijn portretrecht alleen al een waarde heeft van zo’n 175.000 tot 250.000 Euro. Doch een tegenvoorstel van MV33 om een deel van de bruto-opbrengst te ontvangen werd ook niet gehonoreerd door de rechtbank.

Slecht nieuws dus voor Max Emilian. En we zijn het wel een beetje met hem eens. Puike, geinige en objectieve nieuwsberichten schrijven over Max is één ding, je eigen versie van iemands hele levensverhaal opschrijven terwijl die persoon daar niet op zit te wachten, is toch net wat anders. Bovendien blijkt dat er na deze uitspraak binnenkort een hernieuwde versie van de biografie uitgegeven wordt, wat een enigszins vuig randje heeft. Aan de andere kant: Max is inmiddels al 20, dus wat dat betreft wordt het ergens ook wel tijd voor een herziene biografie.

De volledige uitspraak van de rechter vind je HIER.