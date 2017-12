Dít is de best verkochte Porsche Panamera

Je voelt hem al aankomen.

De verkopen van de nieuwe Porsche Panamera (rijtest) gaan lekker. In veel opzichten is het de ideale allrounder. Ruimte zat voor 4 personen en hun bagage, maar aanzienlijk dynamischer dan een vergelijkbare sportsedan van de concurrentie. Dat gold eigenlijk ook al voor zijn voorganger, maar dat model lag niet echt lekker op het netvlies. Dat had overigens een reden: Wendelin Wiedeking eiste dat de auto geschikt moest zijn om 2 volwassenen op de achterbank te kunnen vervoeren. Dus moest het initiële ontwerp aangepast worden. Daardoor heeft de Panamera van de eerste generatie (970) een daklijn die lang door blijft lopen, wat de designers eigenlijk dus niet voor ogen hadden.

Dat is bij de tweede generatie van de Panamera (971) veel beter gelukt. Gek genoeg is de onlangs geïntroduceerde Panamera Sports Turismo (rijtest) stiekem nóg fraaier dan de gewone variant. Voor de mensen die graag gereden worden in een Panamera is er overigens ook een Panamera Executive (rijtest). Heb je gekozen welke carrosserievariant je wil hebben, dan moet je nog een motor selecteren. Bij Porsche is de keuze uiteraard reuze. Het begint bij de Panamera ‘zonder’ (normaliter heet dat RS Clubsport Leichtbau, maar nu niet). De instapper is overigens wel de Panamera voor de puristen, dit is namelijk de enige met achterwielaandrijving. Alle andere uitvoeringen hebben vierwielaandrijving.

Maar welke verkoopt dan het beste? In een interview met Automotive News laat Panamera eindbaas Gernot Doellner het weten. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ongeveer 10 tot 15% een hybride variant was. Dat pakte iets anders uit. Meer dan 60% van de Panamera ‘971’ kopers kiest voor een Panamera E-Hybrid. Met name in Frankrijk (70%) en België (90%) is de Panamera 4 E-Hybrid de meest populaire variant. Gelukkig is er nu ook een 680 pk sterke hybride Panamera.

Volgens Doelnner zijn er twee redenen. De eerste is vrij logisch: bemoeienis van de overheid. Plug-in hybrides worden minder belast (of er zijn zelfs cadeautjes voor) en de reguliere verbrandingsmotoren worden juist zwaarder belast. Een andere reden is volgens Doellner de verbeterde technologie. Je kan nu een stuk verder rijden op een accu, terwijl de prestaties nog altijd uitstekend zijn. Ook is er een toename aan laadpalen, die je echt nodig hebt om de techniek van de auto te kunnen benutten. Daar blijft het niet bij. Voor 2019 staat de volledig elektrische Porsche E-Mission gepland. Porsche investeert 3 miljard euro voor de ontwikkeling van meer volledige elektrische auto’s. Deze moeten binnen vijf jaar op de markt komen.