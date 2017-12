Newey: “Verstappen heeft nog zwakke punten”

De designgoeroe praat over Max en Daniel.

Hoewel het de laatste jaren wat minder gaat bij Red Bull Racing, wordt Adrian Newey in de paddock nog steeds gezien als een megaheld. Een garantie voor succes bestaat niet in de Formule 1, maar Newey in je team opnemen wordt algemeen beschouwd als een goede manier om je kansen te verbeteren. Misschien nog wel meer als Verstappen of Hamilton in je team opnemen. Adrian volgt echter zijn eigen weg en heeft naar eigen zeggen een aanbod van zowel Mercedes als Ferrari afgeslagen om bij Red Bull te blijven.

Zodoende is het natuurlijk ook interessant om de aero-koning te vragen naar zijn mening over de coureurs die plaatsnemen in ‘zijn’ (er werken natuurlijk meer mensen aan) bolides. Precies dat deed Sky Sports F1 tijdens hun Facebook Live sessie. Newey zegt over Max:

Dit jaar heeft aangetoond dat Max nog steeds af en toe fouten maakt. Maar als hij extra ervaring opdoet zal hij dat ongetwijfeld afleren en zal hij ongelooflijk sterk zijn.

Max die fouten maakt? Nou ja misschien doelt Newey op het akkefietje met Ricciardo in Hongarije of de ietwat gehaaste inhaalmanoeuvre op Massa in Italië. Voor de rest kunnen we ons zo een-twee-drie niks bedenken. Enfin, nog interessanter is natuurlijk hoe Newey het vergelijk met Ricciardo ziet:

Ze zijn allebei speciaal op hun eigen manier. Daniel heeft een ongelooflijk vloeiende rijstijl en maakt in races zelden fouten. Hij is er echt toe in staat zijn tempo te verhogen op het moment dat dat nodig is. Max is spannender, jonger en wilder. Het is onvoorstelbaar hoe snel hij beter wordt. Je vergeet makkelijk dat hij nog zo jong is. Het is spannend om hem aan het werk te zien op de baan.

Tsja, het is natuurlijk ook een vraag waar Newey geen keihard antwoord op mag geven. Wat dat betreft hadden ze de kwestie beter kunnen voorleggen aan Helmut Marko. Zaak is nu vooral dat Newey zélf voor volgend jaar niet weer de fout ingaat, zodat we zelf kunnen ondervinden wie de beste van de twee is als het om de echte knikkers gaat.