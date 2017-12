De Mercedes F300 was een omgedraaide Carver

Check zijn moves.

De jaren ’90 was een aparte tijd voor autodesign. Alles moest opeen rond, glad en zacht worden. Prima kenmerken voor babes, maar op auto’s werkt het in mijn ogen minder goed. Mercedes droeg haar steentje bij aan de ommezwaai. Kijk maar eens naar een Mercedes uit de vroege jaren ’90, toen de designtaal van de 80s nog even doorgezet werd. De W203, W124, W140, en R129 waren nog scherpe, hoekige bakstenen. Hun opvolgers waren in direct vergelijk gladde ronde blobs.

Je zag de moderne designtaal ook terug in de ettelijke concepts waarmee Mercedes in deze tijdperiode op de proppen kwam. De gekste van het stel -en dat wil wat zeggen- is misschien wel deze F300 Life Jet, die in 1997 werd gepresenteerd op de IAA.

In tegenstelling tot de auto zelf was het idee erachter enorm conventioneel: met de F300 moesten jongeren (van geest) aangesproken worden. Dit zou de F300 moeten klaarspelen door de thrills van motorrijden te combineren met het comfort van…een Mercedes.

Zoals je al ziet op de foto’s had de Mercedes F300 om extra hip te zijn ook een paar goede dansmoves geleerd. De volledige koets kon maximaal 30 graden kantelen in de bochten. Now watch me whip…watch me nae nae. Omdat het een Mercedes is werd wel aan de details gedacht: de koplamp past zich automatisch aan de hellingshoek aan om de weg voor je veilig te verlichten.

Dit was duidelijk de meest in het oog springende truc van de F300, maar de auto had nog wat meer azen in de mouw. Je kon bijvoorbeeld het dakpaneel uitnemen voor het betere oben ohne-gevoel. En het aluminium chassis woog maar 89 kilo. Mede daarom was het uit de A-Klasse afkomstige huis-tuin-en-keuken 1.6je onder de kap voldoende om de F300 in 7,7 seconden naar de honderd te blazen. Het verbruik bleef daarbij beperkt tot 5,5 liter per honderd kilometer.

De F300 leek meer te zijn dan een frivole vingeroefening voor Mercedes. Ze waren er al mee aan het testen in 1995, twee jaar voor het beursdebuut. De officiële lezing was dat het merk op de beursvloer aan de hand van een goede dialoog met bezoekers wilde besluiten of ze het ding in productie namen. Kennelijk was men niet zo enthousiast, want een productiemodel is er nooit gekomen. Wel kreeg de F300 een soort ‘opvolger’ in de vorm van de F400.

Het daadwerkelijk op de markt brengen van zo’n kantelbolide liet Mercedes echter aan ons Nederlanders over. Twee jaar na de presentatie van de F300 kwam immers de Carver One op de markt met min of meer hetzelfde idee. Alleen als je héél goed kijkt, zie je dat de F300 twee wielen aan de voorkant heeft en de Carver One twee wielen aan de achterkant.