Mercedes-AMG GT verwoest na brand in parkeergarage

De auto stond op Zwitserse platen.

In een parkeergarage in Deventer is vannacht een Mercedes-AMG GT (S) in vlammen opgegaan. Een buurtbewoner werd wakker van het geluid van exploderende banden en besloot het noodnummer te bellen. De brandweer wist het vuur te doven, maar de AMG moet als verloren worden beschouwen.

De politie doet onderzoek naar de brand. Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of de brand is aangestoken. De Mercedes was het enige brandende voertuig in de parkeergarage. De garage, en auto’s die in de omgeving van de AMG geparkeerd stonden, zijn door de brand beschadigd geraakt.

Vanmorgen is de auto meegenomen door een berger. De brand heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer moest een ventilator gebruiken om de enorme hoeveelheid rook weg te kunnen blazen. De AMG was extra aangekleed met het Aerodynamic Package, wat de Mercedes onder andere een gefixeerde spoiler geeft. Standaard komt de AMG GT met een uitklapbare spoiler.

Foto via eddydibbink op Instagram. Met dank aan Mats voor de tip!