Max Verstappen wil dat jij een oude trage auto rijdt

Jazeker, alles voor de centjes. Mooi toch?

Sponsoring is een interessant fenomeen. In de wereld van de Formule 1 kan men niet zonder. De sponsoren zorgen er voor een groot deel voor dat de teams en coureurs hun werk kunnen doen. In ruil daarvoor krijgt zo’n sponsor wat naamsbekendheid.

In principe een uitstekend idee. Nu moet je alleen wel zorgen dat je qua bedrijf een beetje overlap hebt met de doelgroep. Je gaat de baby van Enzo Knol ook niet laten sponsoren door Kukident en Lidl is ook niet de sponsor van het meesterlijke en uiterst kritische programma Masterclass.

Op dit moment is in de Nederlandse sport Max Verstappen een Hot Item. Hij wint races, hij maakt spectaculaire moves op de baan, hij doet gewaagde uitspraken, hij is jong en succesvol. Dus ja, aangezien ieder bedrijf naar eigen zeggen hip, jong en dynamisch is, is het sponsoren van Verstappen Junior altijd een goede zaak.

Daarom heeft Verstappen een nieuwe sponsor in de vorm van… CarNext! We zien een overlap: auto’s. Maar daar stopt het wel een beetje. CarNext is eigenlijk een outlet van LeasePlan. Daar is op zich niets mis mee. Die ex-lease auto’s moeten immers ook verkocht worden. Maar de marketing-praat die volgt is zo fraai, dat wij jullie deze niet willen onthouden. Deze komt van de CEO van Carnext

Ik weet zeker dat we samen grenzen blijven verleggen en de status quo uitdagen. Zoals Max plezier brengt in het racen, brengt CarNext.com het plezier terug bij het kopen van je volgende auto.

Ik weet niet wat ze aanbieden bij Carnext, maar ik hoop dat ze koffie en appelflappen in de showrooms hebben staan, want als autoliefhebber is er niets treuriger dan in een loods te staan met ex-leaseauto’s. Maar niet alleen de CEO kan er wat van, ook Verstappen schudt de quotes uit zijn mouw:

Ik ben erg enthousiast over de samenwerking met CarNext.com. Zij doen echt iets anders, bieden mensen een nieuwe manier om auto’s te kopen en zijn niet bang om een nieuwe standaard te creëren. Tegenwoordig kopen we bijna alles online, dus waarom geen auto’s?

Als de samenwerking betekent, meer geld: dan snap ik dat hij blij is. Het is een uitzonderlijk sportman en mijn liberale hart vindt het geen probleem dat dergelijke uitzonderlijke kwaliteiten uitzonderlijk beloond worden. Maar er is een reden waarom je geen gebruikte auto’s direct online moet kopen: het zijn auto’s die puur als gebruiksvoorwerp zijn ingezet. Je wilt altijd een auto die met liefde en zorg behandeld is, die gaan het langste mee. Maar ja, als je al een nieuwe auto van de zaak eerder hebt dan je rijbewijs, is het occasion shoppen een onbekende handeling.

Omdat we de zwakste niet zijn, krijgen ze zelfs een beetje zendtijd van ons: