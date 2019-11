Is dit de eerste tegenvaller van Kia?

Zo'n kloeke sedan moet helemaal in ons straatje passen, maar deze Kia komt ons wel heel bekend voor.

Een dag na de de onthulling van de Skoda Octvavia lanceert Kia de K5. De K5 noemen wij in Europa Optima, een auto waarvan we we wisten dat deze (net zoals de Octavia) eraan zat te komen.

We weten dat de Octavia (C-segment) en Optima (D-segment) geen directe concurrenten van elkaar zijn. Maar Skoda en Kia hebben wel bijna parallel hun stoffige imago af weten te stoffen en hun ietwat treurige modelgamma aangepakt en constant verbeterd. Bij Kia deed men dat onder andere door Peter Schreyer aan te trekken. De oud-Volkswagen ontwerper wist Kia een frisse visuele identiteit mee te geven.

Op een gegeven moment is het plafond van datgene wat mogelijk is wel bereikt. Althans, dat lijken wij op te kunnen maken uit de afbeeldingen van de nieuwe Kia K5, die bij ons Optima heet. In eerste keer sinds jaren lijkt Kia er weer voor gekozen te hebben een mengelmoes van designelementen te gebruiken. Nu zijn wij geen professionele ontwerpers, maar al kijkend naar de Kia K5 zijn er diverse elementen die ons wel érg bekend voor komen.

De auto doet nog het meeste denken aan de Peugeot 508, een directe concurrent van de Optima. Aan de zijkant zien we designelementen van de Opel Insgnia Grand Sport. Waaronder het gebruik van het chroomwerk. Als laatste heeft de achterzijde wel wat weg van de Audi A7 Sportback. Tel daarbij op dat er aluminium nepuitlaten en aluminium ‘diffuser’ op zitten en je kan je afvragen of ze wel zin in hadden. Daarbij staat de K5 erg hoog op zijn poten en zijn de bi-color velgen wel heel erg ‘Sloveense AutoStyle gids 2007’.

Er is verder nog niet veel over de nieuwe Optima bekend. De afmetingen zijn niet noemenswaardig afwijkend van het uitgaande model: 4,90 meter lang, 1,86 meter breed en 1,45 meter hoog. Meer details en foto’s van het interieur zullen ongetwijfeld snel volgen.