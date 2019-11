Teamgenoot Max Verstappen 2020 bekend

Wie mag het tweede stoeltje bij Red Bull gaan bemachtigen in 2020?

Als het gaat om teamgenoten, heeft Max Verstappen er een beetje ambivalente verstandhouding mee. Of beter gezegd, Red Bull. Om te zorgen dat Verstappen behouden bleef, heeft Red Bull Racing afscheid moeten nemen van Carlos Sainz en Daniel Ricciardo. Beide zijn twee uitstekende coureurs.

Daardoor is er een soort gat ontstaan, want daarachter bulkte het nog niet van het talent. Daniel Kvyat heeft voor Red Bull gereden tot 2016, maar werd toen terug gezet. Vervolgens volgens werd hij net zo vaak aangenomen en ontslagen als, eh, Donald Duck waarschijnlijk. Maar ook Albon en Gasly zijn in hun carrière bij de frisdrank-gigant zowel gepromoveerd als gedegradeerd.

Gasly presteerde de eerste helft van het seizoen ondermaats, waardoor hij halverwege werd ontvangen. Red Bull gaf aan dat zowel Kvyat, Albon als Gasly aanspraak zouden maken op het Red Bull stoeltje naast Max Verstappen. Welnu, het is net bevestigd: dat wordt Alexander Albon. De Britse Thai toonde meer assertiviteit op de baan dan Gasly. Volgens Red Bull zit er bij Albon nog meer potentie in dan dat er nu uitkomt en denken ze mede op basis daarvan dat hij de beste keuze is voor 2020. Bij Red Bull heeft Albon altijd minimaal als zesde weten te finishen, iets dat Gasly niet altijd lukte.

Wat gebeurt er dan met de twee stoeltjes van Toro Rosso (Alpha Tauri)? Simpel, die worden opgevolgd door Daniil Kvyat en Pierre Gasly. Nu hebben beide coureurs dit seizoen best aardige dingen dit seizoen laten zien in een auto die niet dominant was. Maar aan de andere kant geeft het ook wel aan dat het opleidingsinstuut dat Red Bull ooit was, toch gefaald heeft. Desalniettemin lijkt het inderdaad de slimste keuze voor beide teams te zijn en lag het al in de lijn der verwachting.

Mocht jij nog azen op een Formule 1 stoeltje (net zoals Hulkenberg), er is nog maar één mogelijkheid: Williams heeft nog een positie vrij naast George Russell. De kans is zeer aannemelijk dat Nicholas Latifi (testcoureur Williams) dat laatste stoeltje gaat bemachtigen.