Max Verstappen wil eigen collectie met F1-auto’s beginnen

Naast racen en simracen wil Max nog een hobby beginnen: raceauto’s verzamelen.

Als gewone stervelingen een autoverzameling aanleggen, dan zijn het meestal modelauto’s of LEGO-auto’s. En dat is voor velen al een vrij dure hobby. Daarom is het moeilijk voor te stellen dat er mensen die als hobby Ferrari’s of Porsches verzamelen.

Kan het nog gekker? Jazeker, je kunt ook Formule 1-auto’s verzamelen. Van gelimiteerde Porsches of Ferrari’s worden er altijd nog wel een paar honderd gemaakt, maar Formule 1-auto’s zijn weer van een hele andere orde qua exclusiviteit.

Iemand die hiervan een verzameling wil opbouwen is niemand minder dan Max Verstappen. Als er iemand de middelen en de connecties heeft om een F1-verzameling bij elkaar te krijgen dan is het wel een drievoudig wereldkampioen.

Max wil sowieso alle auto’s waarin hij kampioen is geworden in zijn verzameling hebben, zo vertelt hij tegenover het Italiaanse Sportweek. Dat zijn er alvast drie. Het verzamelstuk waar hij van droomt is echter een Ferrari, namelijk de F2004 van Michael Schumacher. Met deze auto schreef Schumi zijn zevende en tevens laatste wereldtitel op zijn naam.

Een sallaint detail: Sebastian Vettel wil deze auto óók heel graag aan zijn collectie toevoegen. Dat verklapte hij tijdens het Goodwood Festival of Speed in juni. Als deze auto dus geveild wordt zijn het Verstappen en Vettel die tegen elkaar op gaan bieden.

Verstappen wil echter geen veiling en afwachten en gebruikt het interview om een oproep te doen aan Ferrari-baas John Elkann. “Ik hoop dat hij dit interview leest en me eens een belletje wil geven,” aldus Verstappen.

Los van het feit dat de Ferrari F2004 een legendarische Formule 1-auto is, speelt wellicht ook een rol dat Max persoonlijk warme herinneringen heeft aan ‘ome Michael’. De familie Verstappen en de familie Schumacher waren namelijk goed bevriend en gingen vaak samen op vakantie.