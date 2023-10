Buitenkansje: koop deze prachtige Jag bij de Domeinen

We zeggen het misschien iets te vaak, maar dit is écht een buitenkansje.

We schrijven regelmatig over auto’s die bij Domeinen staan en daarbij worden veel vooroordelen bevestigd. Het zijn niet altijd de meest stijlvolle auto’s die daar terechtkomen, om het even eufemistisch te zeggen. Er zijn echter ook uitzonderingen.

Vandaag hebben we zo’n uitzondering te pakken. Deze auto is namelijk verre van fout. Sterker nog: veel stijlvoller dan dit wordt het niet. We troffen deze keer namelijk een heuse Jaguar XK120 uit 1953 aan op Domeinen. Een klassieke schoonheid.

De XK120 is niet alleen een zeer elegante verschijning, het was destijds ook de snelste productieauto ter wereld. Tijdens een demonstratie aan de pers werd een topsnelheid van 213 km/u behaald op een afgesloten weg in België. Dat was in 1949 ongehoord. Het record werd pas in 1955 verbroken, toen de 300 SL op het toneel verscheen.

Deze recordrit was overigens met een roadster, de coupé kwam pas in 1951. Met de coupé werd weer een andere wereldprestatie verricht: gedurende zeven en dagen en zeven nachten werd een gemiddelde snelheid van 161,43 km/u genoteerd (inclusief stops). Daarbij waren er vier coureurs die elkaar afwisselden, waaronder Stirling Moss.

Deze Jaguar was dus in de jaren ’50 een waar snelheidsmonster, al zijn de prestaties van de XK120 door de jaren heen natuurlijk wat gedevalueerd. De 162 pk die de 3,4 liter zes-in-lijn levert is vandaag de dag niet meer zo imposant. Het uiterlijk daarentegen is nog altijd indrukwekkend.

Het feit dat dit een coupé is maakt de auto extra bijzonder, want het overgrote deel van alle 12.055 exemplaren was een roadster. Van de coupé zijn slechts zo’n 2.700 exemplaren gebouwd. Domeinen heeft hier dus echt iets bijzonders in handen.

De auto staat op Brits kenteken, maar daarvoor hoef je ‘m niet te laten staan. Het is namelijk wel een linksgestuurde auto. Je zult alleen nog even een Nederlands kenteken moeten regelen. En je moet de auto wellicht nog wat opknappen, want de lak is niet meer fabrieksnieuw.

Opknappen is sowieso de moeite waard, want een beetje nette XK120 Coupé kan zomaar een ton opbrengen. Zelfs als de extreem lage kilometerstand van 400 mijl niet blijkt te kloppen. We zouden daarom zeggen: sla je slag, bij Domeinen!