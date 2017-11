Max Verstappen wil graag vaste race stewards

De Nederlander houdt wel van wat vastigheid.

Het issue van de inconsistente FIA-beslissingen in de F1 sudderde deze week nog een beetje door. Maandag kwamen beelden bovendrijven van de driver’s meeting in Mexico, waar Lewis Hamilton en zijn koptelefoon trachtten Sebastian Vettel eraan te naaien. De Brit wilde waarschijnlijk vooral een beetje ‘in het hoofd’ van Vettel gaan zitten, maar toch.

In de loop van de week klapte de altijd uitgesproken Arie Luyendijk er nog eens keihard overheen met zijn visie over het hele issue. De veramerikaanste Nederlander is van mening dat het niet einde van de wereld zou zijn als de coureurs toegestaan wordt elkaar een paar flinke meppen te geven op zijn tijd. Maar hij had ook een wat minder extreem voordeel om de besluitvorming te verbeteren: een vast panel met stewards.

Max Verstappen zelf ziet wel heil in dit idee, zo zegt hij tegen NBC Sports:

Ja ik denk dat dat [vaste stewards] beter zou zijn. Dan weet je tenminste ook met wie je te maken hebt. Ik denk dat ze ook de coureurs beter zouden begrijpen omdat we meer tijd met elkaar zouden doorbrengen. Eerlijk gezegd ben ik van mening dat we wel die kant op moeten gaan.

Tot op heden roteert de FIA de stewards, waarbij er wel iedere race minimaal één ex-coureur bij het groepje zit. Dat hoeft overigens niet per se een voormalig F1 coureur te zijn. In Mexico bijvoorbeeld nam Le Mans held Tom Kristensen de rol op zich. We hebben de indruk dat Arie Luyendijk zelf wel in is voor een plek in het panel en dat Max het niet zo erg zou vinden als Arie een van de vaste mannen zou zijn. Maar goed, de FIA kan in al haar wijsheid natuurlijk ook besluiten Garry Connolly een vaste steward te maken…

Image-Credit: Max bij zijn F1-debuut in Australië, 2015 via Instagram