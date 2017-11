Tesla is nu net zo chill als Netflix

Elon heeft zijn waggies een paar nieuwe trucjes geleerd.

Leuk die Ludicrous Mode op Tesla’s, maar kennelijk genieten sommige Teslarati eigenaren ook graag van een wat gemoedelijkere acceleratie op zijn tijd. We kunnen ons wel voorstellen waarom.

Stel, je hebt succesvol getinderd en je avond bestaat uit Netflix en Chill, doch je gaat eerst nog ergens wat bikken voor de vorm. Nadat je in recordtempo wat California rolls in je nek geduwd hebt, wil je zo snel mogelijk naar de volgende fase. Je stapt in je Tesla en drukt iets te enthousiast het gaspedaal in. BRAAAAAP. Oh nee wacht..ZOOOOOOM. Al snel realiseer je je dat je een enorme blunder begaan bent! Door de instant torque van je elektro-raket, hoor je de bevallige nekwervels van de fitgirl naast je letterlijk dislokeren. Niet chill. Het gerucht gaat dat dit ook de reden is dat Elon en Amber uit elkaar zijn gegaan.

Sindsdien heeft het meesterbrein naar verluidt aan een stuk door gewerkt aan om oplossing voor dit probleem te creëren. Geen wonder dat de Model 3 wat vertraging opgelopen heeft. Maar het resultaat mag er zijn. Op het scherm van je Tesla kan je nu kiezen voor een Chill Mode, om dit scenario te voorkomen.

Chill makes acceleration more gradual – ideal for smoother driving and a gentler ride for your passengers.

Naast deze nieuwe modus heeft Musk overigens meteen de moeite genomen zijn producten nog een nieuw trucje te leren. Indien gewenst kan je je Tesla nu automatisch je stoel en stuur uit de weg laten schuiven als je uitstapt. Geinig is dat deze potentiële optie afgelopen zomer via Twitter aan Elon gesuggereerd werd door een klant. Oké, misschien was Tesla er al mee bezig en greep Elon zijn kans schoon om er goede marketing van te maken, maar het is toch een leuke gedachte dat de opperbaas direct meedenkt met de/een klant.

Zoals te doen gebruikelijk bij Tesla worden de updates door de lucht uitgerold.