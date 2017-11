Koenigsegg pakt snelheidsrecord van Bugatti af

De snelste auto ter wereld is nu officieel made by Sweden.

Het is echter geen Volvo met een turbo, maar een Koenigsegg Agera RS. In het pittoreske Pahrump, Nevada kreeg de toko van Chistian von Koenigsegg de kans een recordpoging te ondernemen op een afgesloten stuk snelweg. En dat nog wel in dezelfde week dat Hennessey helemaal ‘America F*ck Yeah!’ gaat met de Venom F5, die volgens de tuner/fabrikant de snelste auto ter wereld is.

Die claim zal echter nog bewezen moeten worden, terwijl de Koenigsegg Agera RS nu al een officiële tijd/snelheid op de klokken heeft gezet. Koenigsegg belooft nog met extra details te komen, maar de Agera RS met Niklas Lilja achter het stuur heeft in ieder geval runs gedaan in tegenovergestelde richting (Hennessey, even opletten), waarvan de gemiddelde topsnelheid uitkwam op 447 kilometer per uur.

Het zijn sowieso goede dagen voor de Agera RS, want onlangs pakte de auto ook al het record van 0-400-0 kilometer per uur af van de Bugatti Chiron. Ook dat record zette Koenigsegg in Nevada overigens nog wat scherper naar 33,87 gezichtsvervormende seconden.

Bedankt iedereen voor de tips!