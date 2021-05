Max Verstappen wint de Grand Prix van Monaco 2021!!1! - Autoblog.nl

Met hoeveel voorsprong wint Max Verstappen vandaag de Grand Prix van Monaco?

De Grand Prix van Monaco, het blijft een speciale uitdaging. Er zijn goede coureurs die op Monaco opeens epische coureurs bleken te zijn. Er zijn ook epische coureurs die in Monaco nooit bijzonder goed uit de voeten kwamen. Eigenlijk was er slechts eentje die in beide disciplines extreem goed was. Dat was natuurlijk Ayrton Senna, drievoudig wereldkampioen en in het Prinsdom alleen te verslaan door zichzelf.

De twee titelpretendenten van dit jaar vallen eerder in de tweede categorie. Op de gemiddelde racebaan zijn Hamilton en Verstappen een klasse apart. In Monaco echter, zijn ze tot op heden beiden nooit heel bijzonder geweest. Hamilton scoorde er slechts twee poles en drie overwinningen. Voor zijn doen een magere score, zeker als je bedenkt dat twee van die overwinning bemazzeld waren en de derde in de oppermachtige Mercedes naast Valtteri Bottas kwam.

Ook Max Verstappen was nooit zo’n held in de straten van Monaco. Hij vindt het circuit in zijn Wahlheimat dan ook eigenlijk niet zo leuk. Twee keer in Max’ carrière was de Red Bull eigenlijk al de beste auto in Monaco, maar moest Max het voortouw laten aan teamgenoot Ricciardo. Crashes waren Max’ deel.

In de kwalificatie pakte een crash van een ander echter uiteindelijk uit in het voordeel van Max. Leclerc ging kablabber, pakte pole, maar moest die vlak voor de race alsnog opgeven. Pijnlijk voor de thuisrijder, goed voor Max. Met Hamilton die slechts vanaf P6 mag starten, heeft MV33 dus een uitgelezen mogelijkheid om voor het eerst te winnen in Monaco en om zijn titelaspiraties een boost te geven. Dat moet kunnen lukken, toch?

Start

Een van de precaire momenten is daarbij uiteraard de start. Max heeft hier een relatief nadeeltje ten opzichte van Bottas. Ondanks dat onze held vanaf ‘pole’ mag starten door het wegvallen van Leclerc, moet hij wel plaatsnemen op de tweede gridslot. Die ligt op de lijn waar de coureurs normaal niet rijden en die dus wat minder grip heeft. Inderdaad is Bottas dan ook iets beter weg dan Verstappen, maar de Nederlander weet de Fin vakkundig af te knijpen. Zo duikt hij alsnog als eerste de bocht in.

Ook achter het leidende duo verandert er bar weinig. Ricciardo kent geen goede start en verliest plekken aan Raikkonen en Stroll. Daarna vormt de bekende trein zich die we kennen van Monaco bij lekker weer. Dat Sainz en Norris soms een snelste ronde rijden geeft aan dat Verstappen ‘een tempo’ rijdt. De Nederlander zit niet op vol stampen in de wetenschap dat inhalen hier vrij lastig is. Iedereen laat daarom een klein gaatje vallen en rijdt in zijn eigen bubbel rond. Heel erg Corona-proof, dat moet gezegd worden.

De eerste die echt een gaatje moet laten is Vettel. De Duitser sleepte zijn Aston Martin gisteren in de kwalificatie misschien wel naar een plek waar de groene auto niet thuishoort. Dat blijkt nu qua race pace. Perez zit zich achter de Duitser te verbijten. De Mexicaan is duidelijk sneller, maar ja, inhalen is dan deel twee. Wel is het interessant voor de leiders dat Vettel feitelijk een window van achterstand bouwt, waar zij na een mogelijke pitstop in kunnen duiken…

Mid Race

In ronde 22 heeft Verstappen een gaatje van dertig seconden op Giovinazzi, die achter Perez aanrijdt. Je zou bijna zeggen maak die pitstop maar, dan heb je ‘m maar vast gehad als er een safetycar komt. Maar tegelijkertijd moet Bottas nu een gaatje laten naar Verstappen, zijn achterstand loopt opeens op naar drie seconden. Iets meer dan nodig is om de bandenverslindende vuile lucht van de RB16B te ontwijken. Dit ziet er goed uit voor VER.

Terwijl we een beetje insnoezen met de zondagse roomsoezen voor de neus, opent niemand minder dan Lewis Hamilton in ronde 30 het pitstopbal. Bij McLaren en Alpha Tauri voelen ze het gevaar aankomen. Ze coveren een ronde later meteen succesvol de undercut, tot grote ergernis van Hamilton. Toch helpt Mercedes Hamilton in ieder geval wel aan één plekje winst. Ze verknallen namelijk de pitstop van Bottas, die uitvalt nadat de wheelgun rechtsvoor faalt. Fraai gedaan, levert HAM toch weer wat extra puntjes op.

Maar de zevenvoudig kampioen is toch pislink. Op een of andere manier verliest hij namelijk ook nog een plekje aan Vettel. Die heeft zijn bandjes dus uitermate goed gespaard en doet nu een succesvolle overcut ten opzichte van de LH44 én Gasly. De frusti boordradio’s van de verwende veelwinnaar liegen er niet om. Zeker niet als blijkt dat ook Perez de Brit virtueel voorbij is. Leedvermaak is per definitie sneu. Maar de man die de afgelopen jaren álles won met superieur materiaal nu zo te horen zeuren op zijn team is zo’n ontzettende potsierlijklijkheidsexplosie, dat het toch ergens een beetje vuig genieten is.

Perez gaat na zijn stop naar P4. Verstappen is een rondje eerder ook probleemloos gestopt en stevent nu onbedreigd af op de zege. Sainz rijdt goede rondetijden in het kielzog van zijn voormalig teamgenoot, maar lijkt vooralsnog geen vuist te kunnen maken. Perez heeft de snelste ronde in handen en schone lucht voor zijn neus, maar het gaatje naar Norris op P3 is met 17 seconden behoorlijk groot. Of de Mexicaan dat nog goed kan maken is de vraag…

Finish

Sainz blijft Max op schotsafstand houden. De rees pees van de Ferrari is op deze baan dus ook opeens vrij aardig. Het doet ons bijna wensen dat Leclerc had kunnen starten, dan hadden we wellicht een spannendere race gehad. Norris kan niet aanhaken bij Sainz en valt langzaam maar zeker terug in de klauwen van Perez. Wel zet Norris met nog een dikke twintig ronden te gaan teamgenoot Ricciardo op een ronde achterstand. Hoe zeg je ‘au!’ in het Australisch?

Carlos junior roept op de radio dat hij de druk op Verstappen wat wil opvoeren. Daarna loopt zijn achterstand op naar vier seconden. Max heeft deze in de tas, dat is duidelijk. Bij Aston Martin hebben ze het ook redelijk voor elkaar dit weekend. Dat blijkt als Stroll stopt in ronde zestig en zijn achtste plaats behoudt. Met Vettel op P5 stevent team groen zo op het beste resultaat van het jaar af. Het ligt dus niet per se aan de lage rake dat Mercedes zo hard door het ijs zakt. Stom van Stroll is echter dat hij een klein beetje over de witte lijn uitkomen pitstraat heenrijdt. Wellicht krijgt hij daarvoor een straf, hoewel de herhaling laat zien dat het allemaal wel meevalt.

In de slotfase wordt het toch nog even spannend voor het podium. Perez hengelt met zevenmijlslaarzen Norris binnen. Een kwestie van erop en erover of wordt dit een traditioneel Monegaskisch stukje stukbijten? Bij Mercedes gaan ze ondertussen in ieder geval nog voor een puntje extra voor de snelste raceronde. Hamilton heeft genoeg voorsprong op Stroll om een gratis stop te maken. Kennelijk is men bij Das Haus niet bang dat Hamiltons wheelgun ook niet werkt. Het plannetje lijkt voorlopig te slagen als HAM naar een 1:12 gaat.

Perez blijkt daarna inderdaad geen vuist meer te kunnen maken tegen Norris. Maar goed, hij eindigt vandaag voor Hamilton en dat was zijn belangrijkste taak van de dag. Hamilton rijdt kleurloos naar de finish op P7 en sprokkelt daarmee zijn puntjes. Ocon heeft zich met de trage Alpine nog naar P9 weten te wurmen, wat toch knap is met Alonso op P13.

En zo eindigt het dus. Het eerste podium voor Max in Monaco is meteen een klinkende overwinning! Tevens wordt onze held de eerste Nederlander ooit die de leiding van het wereldkampioenschap in handen neemt. Een achterstand van veertien puntjes buigt hij vandaag om in een voorsprong van vier puntjes. Lekker gewerkt pik. Het was hard nodig voor de spanning in het WK, maar het is dan wel extra lekker dat het ook gebeurt. Sainz wordt tweede en weet met Norris niet één maar twee voormalig teamgenoten naast zich op het podium.

Een goede dag is het ook voor Aston Martin, dat in totaal veertien puntjes toevoegt aan de schamele vijf stuks die ze hadden staan. Alfa Romeo, dat met Giovinazzi het eerste puntje van het jaar pakt, onderscheidt zich nu dan toch van Williams en Haas F1. Mazepin had dit weekend voor het eerst Schumacher onder de duim wat een opsteker is voor de Rus, ondanks het feit dat Haas F1 kansloos meehobbelt.

Voor Ricciardo, Alonso en Tsunoda was het weer een weekend om snel te vergeten. Dat kan over twee weken, als het circus neerstrijkt op de grens van Azië en Europa op het spectaculaire circuit van Azerbeidzjan. Zin an!

UPDATE: Mercedes heeft na de wanprestatie van vandaag aangegeven de flexibele achtervleugel van Red Bull in Azerbeidzjan niet terug te willen zien. Als dat wel gebeurt, gaat Das Haus bij de hoogste boom klagen.

Volledige uitslag Formule 1 Monaco 2021