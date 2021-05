Mercedes: "Als we flexvleugel weer zien, worden we vervelend" - Autoblog.nl

Mercedes proeft kurk en dreigt dat als Red Bull de flexibele vleugel in Bakoe weer gebruikt, ze vervelend gaan doen.

Het was weer een enerverende race vanmiddag in Monaco. Niet zozeer omdat de race zelf zo spannend was. Dat was ‘ie namelijk niet. Zelfs als Leclerc wél vanaf pole had mogen starten had Verstappen waarschijnlijk gewonnen, maar dan hadden we in ieder geval een een gavere race gezien. Maar soit, voor de spanning in het kampioenschap was deze Grand Prix als een fris glas water in een dorre woestijn.

Mercedes toont zwakke onderbuik

Mercedes toonde eindelijk iets wat lijkt op een zwakke onderbuik. Als dat nou nog bij een saaie Grand Prix op een kille steenklomp zoals Paul Ricard was gebeurd, zouden we cynisch als we zijn nog kunnen zeggen dat ze het met opzet doen. Alle races winnen totdat er niemand meer kijkt heeft immers ook geen waarde voor de oppermachtige renstal. Maar in Monaco gaat een merk als Mercedes echt niet uit weelde zandzakken. Een afgang als vandaag hadden Lewis Hamilton en Das Haus zich echt liever bespaart met de ogen van de wereld op hen gericht.

Calimero

Dat het schuurt, piept en kraakt bij de Duitsers was dan ook te proeven in de acties en uitspraken van de kopstukken. Bottas gooide zijn handschoenen weg. Hamilton zeurde passief agressief zoals we dat van hem kennen dat zijn team zich maar eens flink moet verbeteren. En teambaas Toto Wolff had uiteindelijk ook nog wat in de melk te brokkelen. De Oostenrijker, verslaafd aan winnen, gaat bij Sky Sports vol Calimero op concurrent Red Bull.

Flexvleugel

Punt van contentie is hierbij de vermeend flexibele achtervleugel van de RB16B. De FIA heeft geoordeeld dat deze nu niet illegaal is, maar wél aangepast moet worden voor de Grand Prix van Frankrijk. Het is weer een fraaie spagaat waar alleen de FIA zich elke keer weer in weet te wringen. Het betekent namelijk dat de verbuigende vleugels vandaag in Monaco én bij de volgende race in Azerbeidzjan nog gebruikt mogen worden. Vooral in Azerbeidzjan, waar je dat enorme rechte stuk hebt, kan je je voorstellen dat de ‘flexvleugel’ Red Bull (en andere teams die ‘m gebruiken) een voordeel oplevert.

Mercedes werpt compromis van tafel

De teams die nu (naar eigen zeggen) geen flexibele achtervleugel gebruiken, zoals Mercedes en McLaren, zijn verbolgen dat de anderen ‘m nog even mogen gebruiken. Die teams zijn op hun beurt echter juist zoutig, omdat ze binnen het budgetcap geld en resources moeten vrijmaken om een in hun ogen legale vleugel aan te passen. Het compromis om de situatie twee races zo te houden als ‘ie is, leek door alle partijen schoorvoetend geaccepteerd te worden. Maar Mercedes voelt na vandaag kennelijk zoveel druk dat ze moeilijk dreigen te doen:

Als we ze [flexibele vleugels] weer zien, gaan we naar de stewards. En wanneer dat niet genoeg is, gaan we naar het International Court of Appeal. Dus ik denk dat de FIA alles verduidelijkt vóór Bakoe. Als dat niet gebeurt, dan zal het vervelend worden. We zitten nu in een vacuüm waarin de test pas worden ingevoerd na Bakoe. Het is wat het is, maar wij zijn zeker van onze zaak. Toto Wolff, is van plan eens lekker link te doen

Waarvan akte.