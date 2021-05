Totaal vernaggelde Jaguar brengt pretty penny op - Autoblog.nl

Dit treurig hoopje vernaggelde Jaguar levert bij een veiling veel meer geld op dan je verwacht.

Ja deze nieuwe tijd brengt vele uitdagingen met zich mee. Dan hebben we het dit keer niet eens over Corona, maar over het monetair beleid van onze overlords. Zij maken geld lenen zo goedkoop, dat geld houden een stervensdure luxe wordt. Je móet het wel ergens aan uitgeven, anders raak je het door inflatie en negatieve rentes bij de banken kwijt. Maar ja, aan wat dan?

Een aandeel Tesla of een Bitcoin was tot voor kort een goede optie. Maar de rek lijkt eruit bij die twee puike investeringsmogelijkheden. De huizenmarkt is zo overspannen dat nu nog instappen ook een hachelijke onderneming lijkt. Dus ja, dan maar weer gewoon klassieke auto’s kopen. Ook daar leken de grootste stijgingen achter ons te liggen, maar getuige een recent veilingsresultaat bij Bonhams is het tijd voor ‘the next leg up‘.

De veilingstoko had dan namelijk wel het gore lef om deze totaal vernaggelde Jaguar aan te prijzen als een Incredible XK150 project car, met Single ownership since 1969

en Extensive history, maar iedereen kon zien dat het een sneu hoopje staal was. Althans, dat zou je zeggen. In dat licht bezien leek zelfs de geschatte verkoopprijs van 15.000 Pond nog hooggegrepen.

Maar niets bleek minder waar. Toen het op bieden aankwam, ging de Jaaaaaaaaaaaag namelijk weg voor 90.000 Pond inclusief de premie voor Bonhams. Nou is het wel de meest gewilde XK150, met de grotere 3.8 liter zes-in-lijn in ‘S’ uitvoering. Maar dan nog. Enfin, we missen hier duidelijk wat als redactie zijnde. Is geld dan echt niks meer waard? Het lijkt er wel op. Koop jij dan morgen maar een Ford Mondeo V6 uit 2003 voor 10.000 Euro voordat die 30.000 Euro kosten? Laat het weten, in de comments!