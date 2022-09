Het was nog niet de bedoeling om het met de wereld te delen, maar toch is het zo. Max Verstappen wordt vader!

Je hebt weleens van die momenten dat je iets op Instagram plaatst waar je later spijt van hebt. (Hoi Rob Kamphues…) In die categorie hebben we er vandaag nog een, niemand minder dan Kelly Piquet.

De vriendin van onze eigen Max Verstappen wilde een berichtje sturen naar een van haar beste vrienden via de ‘Beste Vrienden-knop’, maar drukte per ongeluk op het deelknopje voor iedereen. En zo kon het gebeuren dat zij per ongeluk een grote aankondiging deed.

Kelly Piquet is zwanger!

Max wordt vader

Nou is een kind in de familie Verstappen niet bepaald een unicum, Vader Jos kreeg bijvoorbeeld recent nog een kleine en zus Victoria heeft er inmiddels al twee rondkruipen, maar voor Max is het zijn eerste.

Niet voor Kelly, zij heeft al een kind van een andere Formule 1-coureur, Daniil Kvyat. Maar goed, haar kostje is in elk geval voor de rest van haar leven gekocht, voor zover het dat al niet was.

Rest ons verder niets dan Max en Kelly alle goeds te wensen en heel veel geluk met de kleine spruit. Hopen dat opa Jos tijd heeft om deze ook de fijne kneepjes van het racevak te leren!!